Нідерланди повернули Україні незаконно вивезені артефакти часів Риму та Середньовіччя (фото)

Українські предмети культурної спадщини перехопили нідерландські митники після їхнього прибуття до Нідерландів у березні 2023 року

Цінності мають історичне, наукове, етнографічне значення для держави. Їх планують передати до колекцій державних музеїв

Україна отримала від Нідерландів вісім цінних незаконно вивезених археологічних артефактів. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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Альфред Рус, директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів, передав відповідні предмети археології. Серед експонатів – наконечники стріл та списів з різних археологічних культур і регіонів України. Вони датують що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

Українські предмети культурної спадщини перехопили нідерландські митники після їхнього прибуття до Нідерландів у березні 2023 року. Дослідження показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені.

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Цінності мають історичне, наукове, етнографічне значення для держави. Їх планують передати до колекцій державних музеїв.

Артефакти повернули відповідно до Конвенції ЮНЕСКО. Угода передбачає заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі відповідних прав власності на культурні цінності. Учасники зобов’язані надавати одна одній допомогу, якщо виявляють незаконно вивезені предмети. Згодом застосовуються відповідні заходи для їх повернення до країни походження. Україна та Нідерланди державами-учасницями Конвенції.

Раніше повідомлялося, що Естонія передасть Україні археологічні артефакти, вилучені під час спроби незаконно ввезти на територію країни кілька років тому.