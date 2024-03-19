Дві країни ЄС передадуть Україні пакет військової допомоги на €400 млн

Серед іншого у пакеті допомоги буде представлено 300 броньовиків LMV та «мисливці за мінами»

Уряди двох країн ЄС – Бельгії та Нідерландів – підготують для Збройних сил України пакет військової допомоги вартістю 412 мільйонів євро. До нього увійдуть 300 бойових машин LMV та три «мисливці за мінами». Про це повідомляє Shephard Media.

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У повідомленні зазначається, що допомога є частиною співпраці BELEUX між Бельгією та Нідерландами, яка спрямована на посилення військового потенціалу України.

Ініціатива передбачає організацію базової підготовки українських військових та навчання українських екіпажів мінних судів. Інші деталі пакету допомоги наразі невідомі.

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«Пакет військової допомоги, реалізований спільно Бельгією та Нідерландами, став частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України», – зазначено у публікації.

Окрім цього, повідомляється, що Бельгія пообіцяла надати Україні 611 мільйонів євро (665 мільйонів доларів) військової допомоги протягом 2024 року. Близько половини цієї суми виділили на додаткові артилерійські боєприпаси.

3 лютого видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Бельгія представила G7 та іншим західним країнам схему, яка могла б дозволити використати заморожені російські активи для відновлення України.

Механізм передбачає, що західні союзники України вимагатимуть від Росії погасити борг за випущеними зобов’язаннями, а в разі відмови вилучать заморожені активи. Як стверджується, така схема допомогла б обійти деякі юридичні перешкоди, що заважають конфіскувати активи Росії.

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Нагадаємо, США вперше за кілька місяців готуються оголосити про новий пакет військової допомоги України на $400 млн.

Крім того, 15 лютого, стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Також українські військові нещодавно отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу. На початку лютого в Україну прибув черговий пакет військової допомоги від Литви.