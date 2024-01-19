Естонія передасть Україні незаконно вивезені археологічні артефакти

У 2019 році естонська поліція та прикордонними завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів

Естонія передасть Україні археологічні артефакти, вилучені під час спроби незаконно ввезти на територію країни кілька років тому. Про це йдеться у заяві Міністерства культури України.

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Зазначається, що 274 археологічних артефактів, які були незаконно вивезені, незабаром будуть передані в Україну.

«Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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У Мінкульті повідомили, що у 2019 році естонська поліція та прикордонними завадили незаконному ввезенню на територію країни ряду археологічних артефактів. Серед них – 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від 5-4 століть до нашої ери до 7-10 століть нашої ери, які є частиною культурної спадщини України. Наразі естонською стороною здійснюється підготовка до урочистої презентації цих предметів в Естонському історичному музеї, що відбудеться 23 січня. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.

Раніше повідомлялося, що Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці. Термін закінчення чинної термінової посвідки на проживання Решетнікова, який є громадянином Росії, закінчується 6 лютого.