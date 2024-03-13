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Переможець парламентських виборів у Нідерландах може відмовитися від посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Переможець парламентських виборів у Нідерландах може відмовитися від посади
Герт Вілдерс може відмовитися від посади глави уряду Нідерландів
фото з відкритих джерел

Вілдерс заявив, що хоче мати правий уряд

Лідер ультраправих і переможець парламентських виборів у Нідерландах Герт Вілдерс може відмовитися від посади глави уряду. Про це повідомляє видання Nos.

Лідери чотирьох партії готові залишитись у Палаті представників у разі формування нового кабінету міністрів. Вони ведуть з цього приводу перемовини. Якщо це станеться, то Вілдерс не стане прем'єр-міністром нового уряду. 

На своїй сторінці у соцмережі Х Вілдерс повідомив, що йому не вистачило підтримки серед інших політсил.

«Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці насамперед. Любов до моєї країни і виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди», – додав Вілдерс.

Натомість чотири партії мають намір створити так званий позапарламентський уряд. У нього слабший зв'язок із Палатою представників, ніж класичний Кабмін і він не має детальної коаліційної угоди.

Нагадаємо, Нідерланди пропонують повертати біженців до відносно безпечних регіонів України – така пропозиція пролунала від депутатів партії Bbb (Фермерсько-громадянський рух). За їхніми словами, українці могли б повернутися на захід нашої країни.

До слова, у висновку Центрального бюро планування країни йдеться, що в довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах.

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Теги: Нідерланди прем’єр-міністр уряд

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