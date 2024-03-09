Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії: що відомо
Нещодавно посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у столиці та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними
фото з відкритих джерел

Першими про загрозу терактів повідомило посольство США у Москві

Ще сім західних країн приєдналися до повідомлень про можливі терористичні акти в Росії найближчими днями. Канада, Південна Корея, Латвія, Швеція, Німеччина, Чехія та Нідерланди попереджають громадян про небезпеку, просять бути обережними, а краще за все – взагалі не відвідувати, або покинути територію Росії.

Про це йдеться у низці повідомлень, які були опубліковані на сайтах посольств, консульств та міністерств іноземних справ семи країн. 

Першими про загрозу терактів повідомило посольство США у Москві. Громадянам США радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та за своїм оточенням.

«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві, зокрема концерти», – йдеться у повідомленні.

Влада Канади повідомила про небезпеку терактів у Росії в найближчі кілька днів та порекомендувала утримуватися від поїздок до Росії. У своєму повідомленні канадський уряд послався на американське посольство у РФ.

Посольство Південної Кореї випустило аналогічне повідомлення щодо загрози терактів. Там зазначили, що «очікується висока ймовірність виникнення нещасних випадків» у місцях скупчення людей.

Латвія просить громадян країни бути обережними та уникати масових зібрань, а взагалі, краще або покинути територію Росії, або туди й не їздити. Таке ж саме повідомлення з такими ж рекомендаціями оприлюднило МЗС Швеції.

Посольство Чехії у РФ закликало громадян уникати скупчень людей «у звʼязку з повідомленнями про можливі напади екстремістських угруповань у великих містах». Окрім того, чеські дипломати також рекомендують утриматися від відвідування Росії, або покинути територію країни.

Нещодавно посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у столиці та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Зазначимо, що в 2023 році російські силовики відзвітували про рекордну з 2004 року кількість зареєстрованих терористичних актів, всього зафіксовано 410 подій.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть «здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ». 

Нагадаємо, нещодавно у місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції (КТО).

Читайте також: СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
Теги: посольство Латвія Нідерланди Чехія Канада Південна Корея Німеччина теракт Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На черзі підписання аналогічної угоди із головним нашим партнером – США
Гарантії безпеки без гарантій. Що не так з цими угодами?
26 лютого, 17:45
На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
14 лютого, 00:30
Велика Британія поставить Україні тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції
Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України
15 лютого, 15:14
Навальна виступила на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Дружина Навального після смерті чоловіка звернулася до світу
16 лютого, 17:12
Однією з основних освітніх проблем в країнах ЄС є недостатня мовна підготовка дітей-біженців
Чехія запустить масове тестування українських школярів
19 лютого, 17:37
Для країн Східної та Південно-Східної Європи низькі податки є способом залучення іноземних інвестицій
Європейські податки: мешканці яких країн платять державі найбільше
9 лютого, 19:27
Туск не виключає, що його країна візьме приклад з Латвії
Польща обмірковує заборону імпорту продуктів із Росії
29 лютого, 18:08
Ян Ліпавський впевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів
Глава МЗС Чехії зробив заяву щодо підтримки України
2 березня, 00:50
Глава Чехії не уточнив скільки грошей на боєприпаси виділила кожна з країн, яка підтримала снарядну ініціативу
Закупівля 800 тис. боєприпасів для України. Чеський президент виступив із заявою
7 березня, 18:38

Соціум

Україна провела евакуацію своїх громадян із Сектора Газа
Україна провела евакуацію своїх громадян із Сектора Газа
Ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії: що відомо
Ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії: що відомо
Фінляндія попередила, що авто з російськими номерами мають покинути країну
Фінляндія попередила, що авто з російськими номерами мають покинути країну
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7104
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР
3129
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
2784
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
2734
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
2202
Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів
1968
Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки: карта боїв

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua