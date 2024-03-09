Ще сім країн попередили про загрозу терактів у Росії: що відомо

Нещодавно посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у столиці та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними

Першими про загрозу терактів повідомило посольство США у Москві

Ще сім західних країн приєдналися до повідомлень про можливі терористичні акти в Росії найближчими днями. Канада, Південна Корея, Латвія, Швеція, Німеччина, Чехія та Нідерланди попереджають громадян про небезпеку, просять бути обережними, а краще за все – взагалі не відвідувати, або покинути територію Росії.

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Про це йдеться у низці повідомлень, які були опубліковані на сайтах посольств, консульств та міністерств іноземних справ семи країн.

Першими про загрозу терактів повідомило посольство США у Москві. Громадянам США радять уникати скупчення людей у Москві упродовж наступних 48 годин, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та за своїм оточенням.

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«Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують найближчим часом атакувати великі зібрання у Москві, зокрема концерти», – йдеться у повідомленні.

Влада Канади повідомила про небезпеку терактів у Росії в найближчі кілька днів та порекомендувала утримуватися від поїздок до Росії. У своєму повідомленні канадський уряд послався на американське посольство у РФ.

Посольство Південної Кореї випустило аналогічне повідомлення щодо загрози терактів. Там зазначили, що «очікується висока ймовірність виникнення нещасних випадків» у місцях скупчення людей.

Латвія просить громадян країни бути обережними та уникати масових зібрань, а взагалі, краще або покинути територію Росії, або туди й не їздити. Таке ж саме повідомлення з такими ж рекомендаціями оприлюднило МЗС Швеції.

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Посольство Чехії у РФ закликало громадян уникати скупчень людей «у звʼязку з повідомленнями про можливі напади екстремістських угруповань у великих містах». Окрім того, чеські дипломати також рекомендують утриматися від відвідування Росії, або покинути територію країни.

Нещодавно посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у столиці та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Зазначимо, що в 2023 році російські силовики відзвітували про рекордну з 2004 року кількість зареєстрованих терористичних актів, всього зафіксовано 410 подій.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть «здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ».

Нагадаємо, нещодавно у місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції (КТО).