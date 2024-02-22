Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Влада Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook – ЗМІ
Уряд країни звернувся до управління захисту даних за рекомендацією, чи безпечно продовжувати використовувати Facebook
фото з відкритих джерел

Управління захисту даних Нідерландів встановило, що Facebook порушує закон про конфіденційність

Уряд Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook через побоювання щодо того, як платформа забезпечує безпеку особистих даних користувачів. Про це повідомляє De Telegraaf.

За даними видання, занепокоєння з приводу того, як Facebook опрацьовує конфіденційні дані, виникало в уряді протягом багатьох років.

«Уряд Нідерландів обговорює можливість повної відмови від Facebook. Є серйозні побоювання щодо того, як платформа обробляє конфіденційні дані», – йдеться у повідомленні.

Держсекретарка з цифрових справ Александра ван Хаффелен заявила, що компанія робить недостатньо, щоб можна було говорити про покращення в цьому питанні.

«У 2017 році Управління захисту даних Нідерландів встановило, що Facebook порушує закон про конфіденційність у двох царинах: інформуванні користувачів та обробці конфіденційних даних. Потім Meta внесла корективи», – зазначила вона, додавши, що це не вирішило проблему, до того ж, виникли нові питання.

Агентство наголошує, що врегулювати питання не вдалося, тому уряд звернувся до управління захисту даних за рекомендацією, чи безпечно продовжувати використовувати Facebook.

Нагадаємо, Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Повідомляється, що користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.

Стало відомо, що Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків.

У компанії заявили, що заходи будуть запроваджені протягом найближчих тижнів та допоможуть забезпечити більш «відповідний віковий» досвід. Зазначається також, що Meta перебуває під тиском як у США, так і в Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

Повідомляєься, що Google, Microsoft і Meta під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ.

Читайте також: Марк Цукерберг вирішив стати фермером. Поїтиме елітних корів пивом
Теги: Google Нідерланди закон Facebook Марк Цукерберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережко: «Головна перешкода для сприйняття множинного громадянства – радянська ментальність»
Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство
24 сiчня, 15:25
Тривалість іспиту на знання державної мови скоротити зі 120 до 30 хвилин
Нові іспити на знання української мови для держслужбовців. Що змінилося
8 лютого, 14:23
Фермери припаркували свої трактори на ключових дорожніх переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами
Протест фермерів: ключові шляхи між Бельгією та Нідерландами заблоковані
2 лютого, 18:57
Біженці шукають роботу на підприємствах у Нідерландах
Робота у ЄС без знання мови: яку країну найкраще обрати біженцям з України
6 лютого, 16:21
Тіло хлопця льотчика на окупованій території, його вдалося повернути лише наприкінці грудня 2023 року
На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону
4 лютого, 17:40
Ліндсі Грем хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
19 лютого, 02:50
Конгресу США потрібно ухвалити закон про допомогу Україні якнайшвидше
«Поворотний момент історії»: дипломати дорікнули владі США щодо підтримки України
7 лютого, 06:52
У банку уточнили, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або Євро, а відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно
Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі
20 лютого, 16:08
Міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна почала передавати Україні безпілотники
Коаліція дронів. Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники
19 лютого, 23:20

Соціум

Влада Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook – ЗМІ
Влада Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook – ЗМІ
Польські фермери влаштують новий страйк
Польські фермери влаштують новий страйк
Російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону
Російські школярі вивчатимуть на уроках інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
РФ створила спецзагін, щоб залучити спортсменів до війни
РФ створила спецзагін, щоб залучити спортсменів до війни
Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика
Як в РФ судять за критику Путіна та висловлювання щодо війни: красномовна статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
62K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
35K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт
20K
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
19K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
15K
Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову

Новини

Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Сьогодні, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua