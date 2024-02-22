Влада Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook – ЗМІ
Управління захисту даних Нідерландів встановило, що Facebook порушує закон про конфіденційність
Уряд Нідерландів розглядає можливість відмови від Facebook через побоювання щодо того, як платформа забезпечує безпеку особистих даних користувачів. Про це повідомляє De Telegraaf.
За даними видання, занепокоєння з приводу того, як Facebook опрацьовує конфіденційні дані, виникало в уряді протягом багатьох років.
«Уряд Нідерландів обговорює можливість повної відмови від Facebook. Є серйозні побоювання щодо того, як платформа обробляє конфіденційні дані», – йдеться у повідомленні.
Держсекретарка з цифрових справ Александра ван Хаффелен заявила, що компанія робить недостатньо, щоб можна було говорити про покращення в цьому питанні.
«У 2017 році Управління захисту даних Нідерландів встановило, що Facebook порушує закон про конфіденційність у двох царинах: інформуванні користувачів та обробці конфіденційних даних. Потім Meta внесла корективи», – зазначила вона, додавши, що це не вирішило проблему, до того ж, виникли нові питання.
Агентство наголошує, що врегулювати питання не вдалося, тому уряд звернувся до управління захисту даних за рекомендацією, чи безпечно продовжувати використовувати Facebook.
Нагадаємо, Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Повідомляється, що користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.
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