Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну
Грицак: «Я вважаю, що будь-яка перемога України, зміна на фронті може швидше привести до колапсу режиму Путіна, ніж політика стримування»
фото з відкритих джерел

«Італійці, наприклад, надзвичайно вміють тішитися життям, ми так не вміємо, але це заважає їм бути відповідальними за своє минуле»

Країни, суспільства яких зараз зберігають симпатію до Путіна, – це країни, які досі не переоцінили своє минуле. Таку думку висловив український історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

«Я можу сказати зі свого досвіду про Італію. Італійці дуже милі люди, але вони значною мірою безнадійні. Багато, хто думає, що Зеленський не хоче закінчувати війну, відмовляється від переговорів. Багато, хто думає, що війну веде Захід й багато інших речей їм треба пояснювати. Для мене це приклад того, що вони ніколи не переосмислили своє минуле, ні з Муссоліні та його фашизмом, ні з комуністами», – пояснює науковець.

На думку Грицака, італійці вміють тішитися життям так, як не вміють українці, але це заважає їм бути відповідальними за своє минуле. 

Історик також звертає увагу на Угорщину, «яка має травму, бо у неї забрали її території, Сербія, Туреччина певною мірою».

Грицак додає, що це саме ті країни, які не переоцінили своє минуле й мають відчуття, що в той час все було добре й до того треба повернутися. Проте, зазначає історик, війни трапляються там, де існує спотворена версія історії. Й коли ця історія починає масово повторюватися через медіа тоді інтоксикується й суспільство. Росія з цього погляду є найінтоксикованішою країною у світі.

«Коли я був у Давосі я бачив, що європейська еліта знайшла новий аргумент, який намагається «продати» суспільству. Він полягає в тому, що поразка України буде дорожче коштувати, ніж допомога, й тому треба допомагати. Інша важлива теза європейської системної еліти: Європа має готуватися до війни», – розповідає історик.

За словами Грицака, ніхто не може передбачити наступні дії Путіна, чи справді він почне наступ на Європу, але загроза є. Ярослав Грицак вважає російського диктатора безшабашним, тому ніколи не можна «недооцінювати рівень його ідіотизму».

Нагадаємо, відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському.

Стало відомо, що парламент Італії остаточно схвалив резолюцію про військову допомогу Україні.

Читайте також: Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
Теги: Туреччина росія історія Європа Угорщина Сербія українці парламент Ярослав Грицак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми боронимо соборність не лише територіальну, але також нашу єдність духовну, яку прихильники «русского міра» задумали знищити, розколоти.
У чому криється справжня сила українців
22 сiчня, 10:17
План щодо оборони Німеччини планують розробити до кінця березня цього року
Німеччина розробляє оборонний план вперше з часів Холодної війни
25 сiчня, 17:28
Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина
Європа має скоротити допомогу українським біженцям? Уряд відреагував на скандал
25 сiчня, 18:19
Приїзд глави МЗС Угорщини до Ужгорода пов'язаний з підготовкою візиту Орбана в Україну
Уряд працює над підготовкою візиту Орбана в Україну
26 сiчня, 00:30
Віктор Лабін забезпечує країну-агресорку координатно-вимірювальними машинами, які є незамінними у виробництві озброєння
Агент ГРУ у Брюсселі налагодив військовий експорт до Росії. Скандальне розслідування
29 сiчня, 13:35
Ймовірність, що людина повернеться з Польщі, більша, ніж з Німеччини
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
29 сiчня, 17:45
1 лютого ЗСУ знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ
Росія сховала ракетоносії після знищення «Івановця», але є нюанс
4 лютого, 09:49
Ваучери на освіту: скільки українців почали навчання у 2024 році та які професії обрали
Ваучери на освіту: скільки українців почали навчання у 2024 році та які професії обрали
13 лютого, 13:12
Наразі Росія не накопичує на півночі достатньої кількості військ для наступу
Полковник ЗСУ повідомив, де на півночі є загроза наступу росіян
13 лютого, 15:59

Соціум

Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя
Суд Лондона звільнив під заставу окупаційного ексгубернатора Севастополя
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну
Історик Грицак пояснив, чому деякі європейські нації досі симпатизують Путіну
Польські фермери послабили блокаду українського кордону
Польські фермери послабили блокаду українського кордону
Англія заборонила користуватися телефонами в школах: вчителі навіть обшукуватимуть рюкзаки
Англія заборонила користуватися телефонами в школах: вчителі навіть обшукуватимуть рюкзаки
Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова
Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
102K
Чому Путін перемагає?
45K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
27K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
25K
Данілов розповів, яку пропозицію робила Україна вбитому російському пілоту Кузьмінову
22K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Новини

Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Сьогодні, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Сьогодні, 15:08
Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua