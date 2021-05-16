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    Новий голова «Суспільного» назвав найбільш рейтингові програми телеканалу

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    Трансляція богослужінь&nbsp;&ndash; один із найбільш популярних продуктів&nbsp;&laquo;Суспільного&raquo; - Новий голова «Суспільного» назвав найбільш рейтингові програми телеканалу
    Трансляція богослужінь – один із найбільш популярних продуктів «Суспільного»
    Фото: stv.detector.media

    Микола Чернотицький також пояснив, чому суспільний мовник не запускає спортивний канал

    Спорт, новини і богослужіння – такі програми найчастіше переглядають на «Суспільному». Про це новий голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів у інтерв’ю «Главкому».

    – Це для мене феноменом було. Наприклад, та сама програма Білецької «Сто років ізоляції» взяла частку вище середнього, – зазначив Микола Чернотицький.

    Серед спорту найбільш популярними є бокс, футбол і біатлон.

    – Боксу у нас нема, з футболом гірша історія, ніж з біатлоном. Так, це все рейтингові програми. Зараз будемо показувати фінал Кубку України з футболу, – сказав керівник «Суспільного».

    Микола Чернотицький також розповів, що суспільний мовник мав намір запустити спортивний канал, однак він не впевнений, що цю ідею вдасться втілити.

    – Ви бачите, що за спортивні права почали боротися OTT платформи. Група Megogo зробила кидок через стегно медіагрупу «Україна» (медіасервіс Megogo виграв тендер на трансляції футбольних єврокубків до 2024 року у телеканалів «Футбол», які належать медіагрупі «Україна», – ред.). Тобто йдеться вже не про канали, а про платформи. Спорт – це дорого. Так, Чемпіонат світу з футболу в Катарі буде популярним. Але чи відіб’ється він у фінансовому плані? Я вже знаю відповідь на це питання – ні… Ми обов’язково звернемо увагу на масовий, локальний спорт, але не впевнений, що є сенс говорити про окремий спортивний телеканал, – пояснив він.

    Також Микола Чернотицький озвучив зарплату журналістів. Посадовий оклад кореспондента у регіональних філіях «Суспільного» сьогодні складає 8900 грн.

    До слова, новий очільник «Суспільного» назвав свою зарплату

    Більше читайте в інтерв'ю:
    Теги: історія спорт біатлон чемпіонат світу бокс рейтинг тендер Україна Микола Чернотицький
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