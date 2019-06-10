Нестримна Настя і каскадери. Фоторепортаж з-під Києва, зі змагань з кінного спорту

Анастасія Єршова - найталановитіша українська наїзниця Іван Вербицький

Любителі аристократичного виду отримали справжню насолоду

8 та 9 червня Професійна кінна ліга (PEL) разом із Федерацією кінного спорту Київщини проводили проводили на території кінно-спортивного клубу «Equides club» змагання «Kyiv Horse Show». Ця подія поєднувала в собі змагання й шоу, виступи професійних спортсменів і шоу-програму, циркові трюки і екстремальні номери.

Переможцями у різних класах стали Олександр Продан на Пріораті, Михайло Пилипенко на Каредо, Діана Кириченко на Лас-Веґасі, Софія Буханевич на Армані та Євген Індюшкін на Івіті.

Проте окремої згадки заслуговує 18-річна одеситка Анастсія Єршова, котра торік під час чемпіонату Європи у французькому Фонтебло стала першою за 45 років українкою, яка змогла пробитися до десятки найкращих на континенті у кункурі.

На цей раз вихованка тренера Ґреґорі Робена відзначилася унікальним досягненням. У конкурі вона змагалася фактично сама з собою. Спершу Анастасія показала найкращий результат на Кларімі, а потім ледь не поліпшила його на Андеркавері. У підсумку Єршова посіла перше і друге місця одночасно, а Іванна Білик на Кобзарі задовольнилася третьою позицією.

Варто сказати, що певні корективи у графік заходів внесла майже тропічна злива, яка здійнялася майже миттєво і тривала понад півгодини. Втім, на той момент змагальна частина вже завершилася, попереду були лише шоу-виступи.

Іван Вербицький, «Главком»