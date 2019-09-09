«Слуги народу» планують позбавити український кінематограф дотацій з бюджету - Княжицький



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Парламентар закликав монобільшість не робити кроки, що негативно впливають на державність, і розбудову української національної ідентичності

Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто висловлював сумніви у його обґрунтованості - нардеп

Представники монобільшості планують позбавити українського кіно виробника можливості отримувати відшкодування кваліфікаційних витрат, тобто, компенсацій з державного бюджету, і надати таку можливість іноземним виробникам.

Про це після засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

«Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики «Слуги народу» проголосували за виключення з переліку суб’єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат українців. Держава, на їхню думку має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських.

Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлював сумніви у його обґрунтованості», – наголосив Княжицький.

У партії «Європейська солідарність» зазначили, що даний законопроект протирічить нормі Конституції щодо рівних прав та протидії дискримінації за будь-якою ознакою, а також закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо підтримки національного виробника кінопродукції. «Він створює передумови сповільнення тенденції розвитку українських фільмів. З часом це може призвести до повної втрати їх конкурентоздатності, адже іноземні компанії отримуватимуть компенсації з українського бюджету», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Парламентар закликав монобільшість не робити кроки, що негативно впливають на державність, і розбудову української національної ідентичності.

Представники «Європейської Солідарності» подали альтернативний законопроект з метою захисту українського кінематографа. Але правляча партія, більшістю в комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, ухвалила рішення про необхідність підтримати проект закону, що захищає іноземні компанії замість українських.