Очільник Мінкульту заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону

Карандєєв зауважив, що «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці»

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Про це сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв'ю «Українському радіо».

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Карандєєв висловив переконання, що рішення про запровадження мовлення ключовими телерадіоорганізаціями у форматі телемарафону «Єдині новини» було надзвичайно актуальним на першому етапі війни.

«Коли взагалі зупинилася економіка України, коли зупинилися рекламні надходження до телеканалів, коли нам треба було в форматі «ванвойсу» доносити до громадян оперативну й актуальну інформацію. Ми випрацювали такий формат, і наші ключові мовники взяли кожен свою нішу й наразі виконують ті задачі, які стоять. Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт», – розповів очільник міністерства культури та інформаційної політики. За його словами, марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні.

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Водночас, підкреслив Карандєєв, «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату».

Як сказав глава Мінкульту, для телеканалів теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. «Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані. І консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження «Єдиних новин», будуть і внесені зміни в цей формат. Донині держава сприяє, зокрема, фінансово, реалізації цього проєкту, покриваючи ті витрати, які здійснюють телеканали для забезпечення всіх громадян України важливою інформацією, яка нам необхідна для прийняття важливих рішень», – зазначив Карандєєв.

Раніше новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон.