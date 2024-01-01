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Очільник Мінкульту заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Очільник Мінкульту заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону
Карандєєв висловив переконання, що рішення про запровадження телемарафону «Єдині новини» було надзвичайно актуальним на першому етапі війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Карандєєв зауважив, що «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці»

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Про це сказав т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в інтерв'ю «Українському радіо».

Карандєєв висловив переконання, що рішення про запровадження мовлення ключовими телерадіоорганізаціями у форматі телемарафону «Єдині новини» було надзвичайно актуальним на першому етапі війни.

«Коли взагалі зупинилася економіка України, коли зупинилися рекламні надходження до телеканалів, коли нам треба було в форматі «ванвойсу» доносити до громадян оперативну й актуальну інформацію. Ми випрацювали такий формат, і наші ключові мовники взяли кожен свою нішу й наразі виконують ті задачі, які стоять. Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт», – розповів очільник міністерства культури та інформаційної політики. За його словами, марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні.

Водночас, підкреслив Карандєєв, «життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці. Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату».

Як сказав глава Мінкульту, для телеканалів теж важливим є внесення нових форм, нових форматів. «Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацювані. І консолідованим рішенням, так само як ухвалювали рішення про запровадження «Єдиних новин», будуть і внесені зміни в цей формат. Донині держава сприяє, зокрема, фінансово, реалізації цього проєкту, покриваючи ті витрати, які здійснюють телеканали для забезпечення всіх громадян України важливою інформацією, яка нам необхідна для прийняття важливих рішень», – зазначив Карандєєв.

Раніше новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон.

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Теги: телебачення національний телемарафон Єдині новини

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