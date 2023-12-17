Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ

Під хакерською атакою опинилися компанії, які допомагають російській окупаційній армії з забезпеченням

Збройні сили України здійснили кібератаку на 15 стратегічних російських компаній з нагоди Дня ракетних військ Збройних сил РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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«До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ РФ (виготовлення будівель і постачання деревини)», – пояснили військові.

Зокрема українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари – столиці Чуваської республіки.

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Раніше повідомлялося, що на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом.

Нагадаємо, хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Раніше українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

До слова, в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського.