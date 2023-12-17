Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
фото з відкритих джерел

Під хакерською атакою опинилися компанії, які допомагають російській окупаційній армії з забезпеченням

Збройні сили України здійснили кібератаку на 15 стратегічних російських компаній з нагоди Дня ракетних військ Збройних сил РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«До Дня російських ракетних військ стратегічного призначення вражено 15 сайтів компаній. Підприємства є частиною мережі, яка бере участь в інженерному забезпеченні військ РФ (виготовлення будівель і постачання деревини)», – пояснили військові.

Зокрема українські хакери проникли в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари – столиці Чуваської республіки.

Раніше повідомлялося, що на сайтах трьох російських компаній з’явилася фотографія з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним в оточенні українських вояків і вітальним написом. Таким чином волонтери-айтішники привітали Збройні Сили України зі святом. 

Нагадаємо, хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

За даними джерел «Главкома», хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення так званої «СВО», особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей російському диктатору Володимиру Путіну, довідок щодо кількості протезувань.

Раніше українські хакери проникли в базу даних одного з найбільших в Росії «Альфа-Банку» та «винесли» з неї чималу кількість інформації щодо клієнтів цієї установи.

До слова, в окупованому Криму хакери зламали ряд каналів IpTV (інтернет-телебачення) та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Хакери зробили подарунок на Новий рік українцям у Криму (відео)
Теги: телебачення інтернет військові відео подарунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета з розвідувальним супутником Malligyong-1 готується до запуску
Південна Корея призупинила участь у військовому договорі з КНДР: яка причина
23 листопада, 06:50
Мобілізація з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом: де служитимуть із такими хворобами
Мобілізація з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом: де служитимуть із такими хворобами
29 листопада, 11:54
Депутат Сергій Рудик в черговий раз розкритикував своїх колег
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
4 грудня, 12:46
Військові можуть бронювати квитки не лише для себе, але й для побратимів
«Укрзалізниця» запустила довгоочікувану послугу для військових
6 грудня, 15:40
Росія втратила на полі бою 315 тисяч військових
Розвідка США назвала втрати російської армії
12 грудня, 22:51
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації: коли його можуть ухвалити
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації: коли його можуть ухвалити
23 листопада, 09:37
Сергій грав на позиції воротаря на аматорському рівні
Від вчителя та футбольного тренера до військового. Згадаймо Сергія Чмиря
20 листопада, 09:00
Справедливість виплат на передовій має бути беззаперечною
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
18 листопада, 19:54
У Києві посеред вулиці прорвало трубу та впав кран (фото, відео)
У Києві посеред вулиці прорвало трубу та впав кран (фото, відео)
1 грудня, 13:17

Соціум

Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
Поліція Фінляндії вимагає заарештувати неонациста Петровського за злочини в Україні
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Військові кібери «привітали» росіян з Днем ракетних військ Збройних сил РФ
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині
Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом
Папа Римський відсвяткував день народження вечіркою із цирковою виставою та тортом
Ізраїль проводить нові переговори про повернення заручників – ЗМІ
Ізраїль проводить нові переговори про повернення заручників – ЗМІ
Атака на аеродром у Ростовській області: зявилися нові подробиці
Атака на аеродром у Ростовській області: зявилися нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Запис до невролога – на серпень 2024 року. Дружина посла Мельника розповіла про життя у Бразилії
13K
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
7518
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
6745
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6731
У Кропивницькому прогриміли вибухи
6717
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua