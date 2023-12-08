Що робити з телемарафоном? Кандидати на голову комітету зі свободи слова запропонували вихід

«Не потрібно зберігати цього єдиного монстра», – Павленко

Кандидати на посаду голови комітету зі свободи слова поділилися своїм баченням щодо необхідності телемарафону. Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин вважає, що єдине мовлення треба видозмінити, його колега від «Європейської солідарності» Ростислав Павленко переконаний, що телемарафон і зовсім не потрібний. Про це вони розповіли у розмові з «Главкомом».

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Юрчишин зауважив, що проблема олігархічного впливу на інформпростір тимчасово зменшена, але не вирішена. Провідні телеканали зараз об'єднані в Єдиний телемарафон, тож держава під час війни фактично отримала можливість впливати на політику цих каналів. Але вони все одно залишаються у власності фінансово-промислових груп і не перетворилися в цивілізовані бізнес-корпорації з наглядовими радами та незалежною редакційною політикою. За словами нардепа, війна надає шанс це питання нормально пропрацювати й певні кроки вже в цьому напрямі зроблені.

«Як і від будь-якого механізму інформації, від марафону треба добиватися більш якісного її подання. Те, що він не є монополією, показують ті факти, що переважна більшість громадян не черпає інформацію з цього джерела. На жаль для тих, хто його задумував. Тому треба дбати про його якість, його видозміну, щоб він виконав ті функції ключового комунікаційного каналу, для чого і створювався», – наголосив Юрчишин.

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Павленко своєю чергою зазначив, що олігархія – це використання економічного становища для отримання впливу на владу. Депутат від фракції «Голос» розповів, що наразі з проведенням телемарафону все сфокусувалася в одну точку, і це питання не тільки не вирішене, а навпаки погіршилося. «І влада, і олігархи об'єднали ресурси для того, аби всі бачили одну солоденьку картинку. Ми бачили такі речі в Росії і Білорусі, і однією з перших точок входження для позбавлення олігархів впливу на медіа, було б розчаклування цього марафону та розведення каналів по самостійному мовленню. Принаймні, тоді позиція кожного стане видна і глядачі абсолютно спокійно зможуть зробити висновок, хто що мовить і чому», – пояснив свою думку Павленко.

За відчуттями нардепа, телемарафон давно віджив своє, тож його потрібно й зовсім позбутися. «Не потрібно вже ані спрямовувати туди бюджетне фінансування, ані взагалі зберігати цього єдиного монстра. Журналісти практично всіх медіа достатньо відповідально підходять до поширення інформації – особливо тієї, що стосується безпекових питань. Тож кожне ЗМІ цілком спокійно могло би повернутися в режим самостійного мовлення, але їх трошки розбестили бюджетним фінансуванням і загнали в єдиний інформаційний шаблон. Тому буде досить складно це все розчаклувати», – наголосив Павленко.

Як відомо, майже два роки повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини». Завдяки рішенню Ради нацбезпеки і оборони «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», яке ввів у дію президент Зеленський, провідні телеканали почали демонструвати єдину картинку і разом її формувати. До пулу обраних потрапили ключові олігархічні канали плюс фінансовані державою парламентський канал «Рада» та «Суспільне». Місця трьом інформаційним мовникам («Еспресо», «Прямий» і 5 канал) там не знайшлося.

Високі рейтинги, якщо вірити словам міністра, потребують великих капіталовкладень. Звісно, платять за все платники податків. Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Зауважимо, у середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях Фірташа, Коломойського та Пінчука коштує понад 100 тис. грн: як олігархи розжилися на телемарафоні.