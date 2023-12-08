Головна Країна Політика
search button user button menu button

Що робити з телемарафоном? Кандидати на голову комітету зі свободи слова запропонували вихід

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Що робити з телемарафоном? Кандидати на голову комітету зі свободи слова запропонували вихід
Держава під час війни фактично отримала можливість впливати на політику телеканалів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Не потрібно зберігати цього єдиного монстра», – Павленко

Кандидати на посаду голови комітету зі свободи слова поділилися своїм баченням щодо необхідності телемарафону. Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин вважає, що єдине мовлення треба видозмінити, його колега від «Європейської солідарності» Ростислав Павленко переконаний, що телемарафон і зовсім не потрібний. Про це вони розповіли у розмові з «Главкомом».

Юрчишин зауважив, що проблема олігархічного впливу на інформпростір тимчасово зменшена, але не вирішена. Провідні телеканали зараз об'єднані в Єдиний телемарафон, тож держава під час війни фактично отримала можливість впливати на політику цих каналів. Але вони все одно залишаються у власності фінансово-промислових груп і не перетворилися в цивілізовані бізнес-корпорації з наглядовими радами та незалежною редакційною політикою. За словами нардепа, війна надає шанс це питання нормально пропрацювати й певні кроки вже в цьому напрямі зроблені.

«Як і від будь-якого механізму інформації, від марафону треба добиватися більш якісного її подання. Те, що він не є монополією, показують ті факти, що переважна більшість громадян не черпає інформацію з цього джерела. На жаль для тих, хто його задумував. Тому треба дбати про його якість, його видозміну, щоб він виконав ті функції ключового комунікаційного каналу, для чого і створювався», – наголосив Юрчишин.

Павленко своєю чергою зазначив, що олігархія – це використання економічного становища для отримання впливу на владу. Депутат від фракції «Голос» розповів, що наразі з проведенням телемарафону все сфокусувалася в одну точку, і це питання не тільки не вирішене, а навпаки погіршилося. «І влада, і олігархи об'єднали ресурси для того, аби всі бачили одну солоденьку картинку. Ми бачили такі речі в Росії і Білорусі, і однією з перших точок входження для позбавлення олігархів впливу на медіа, було б розчаклування цього марафону та розведення каналів по самостійному мовленню. Принаймні, тоді позиція кожного стане видна і глядачі абсолютно спокійно зможуть зробити висновок, хто що мовить і чому», – пояснив свою думку Павленко.

За відчуттями нардепа, телемарафон давно віджив своє, тож його потрібно й зовсім позбутися. «Не потрібно вже ані спрямовувати туди бюджетне фінансування, ані взагалі зберігати цього єдиного монстра. Журналісти практично всіх медіа достатньо відповідально підходять до поширення інформації – особливо тієї, що стосується безпекових питань. Тож кожне ЗМІ цілком спокійно могло би повернутися в режим самостійного мовлення, але їх трошки розбестили бюджетним фінансуванням і загнали в єдиний інформаційний шаблон. Тому буде досить складно це все розчаклувати», – наголосив Павленко.

Як відомо, майже два роки повномасштабної війни український телепростір живе у форматі цілодобового телемарафону «Єдині новини». Завдяки рішенню Ради нацбезпеки і оборони «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», яке ввів у дію президент Зеленський, провідні телеканали почали демонструвати єдину картинку і разом її формувати. До пулу обраних потрапили ключові олігархічні канали плюс фінансовані державою парламентський канал «Рада» та «Суспільне». Місця трьом інформаційним мовникам («Еспресо», «Прямий» і 5 канал) там не знайшлося.

Високі рейтинги, якщо вірити словам міністра, потребують великих капіталовкладень. Звісно, платять за все платники податків. Навесні державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало пів мільярда гривень на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону. Третину від цієї суми (146,72 млн грн) отримало ТОВ «Ми – Україна». Офіційно за цією молодою фірмою стоять колишні журналісти медіахолдингу олігарха Ріната Ахметова.

Зауважимо, у середньому одна година виробництва телеконтенту в компаніях Фірташа, Коломойського та Пінчука коштує понад 100 тис. грн: як олігархи розжилися на телемарафоні.

Читайте також: Хто після Шуфрича? Дебати двох кандидатів на посаду голови комітету зі свободи слова
Теги: депутат Ярослав Юрчишин Ростислав Павленко національний телемарафон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього президента України і депутата Петра Порошенка не випустили за кордон
Чому важливо випускати депутатів від опозиції за кордон
4 грудня, 14:53
За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації
«Буратіно вже не той». Соцмережі відреагували мемами на затримання Дубінського (фото)
13 листопада, 20:12
Тищенко виявив свиноферму на Київщині, де незаконно утримують та вбивають тисячі тварин
Нардеп Тищенко знайшов собі нового ворога – свинарів
15 листопада, 22:19
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини
Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини
23 листопада, 11:00
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада
Рада готує комплексний закон щодо мобілізації та нові санкції проти РФ. Головне за 23 листопада
23 листопада, 21:00
Німці вимушені будуть витрачати більше у закладах громадського харчування
Шольц розчарував німців новим податком
20 листопада, 11:18
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
«Слуги» збираються відкликати Дубінського з Комітету Ради з питань фінансів
16 листопада, 11:49
3 листопада Ніколаєнко за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
9 листопада, 16:18

Політика

Рада ухвалила закон про нацменшини
Рада ухвалила закон про нацменшини
Що робити з телемарафоном? Кандидати на голову комітету зі свободи слова запропонували вихід
Що робити з телемарафоном? Кандидати на голову комітету зі свободи слова запропонували вихід
Парламент позбавив мандатів трьох нардепів
Парламент позбавив мандатів трьох нардепів
Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону
Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону
Ймовірні наступники Шуфрича назвали головних ворогів свободи слова
Ймовірні наступники Шуфрича назвали головних ворогів свободи слова
Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС
Зеленський анонсував ухвалення важливих законів для вступу в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України
13K
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
5971
Окупанти можуть готуватися до нового наступу: куди ворог стягує резерви
5526
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години (мапа)
4604
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4088
На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua