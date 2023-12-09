Новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон

Якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то «щось із марафоном не так»

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогоднішні – під питанням. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку», – заявив Юрчишин.

Водночас, він зазначив, що з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у воюючій країні має сенс.

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«Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, «відставки» Залужного. З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною», – пояснив парламентар.

При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то «щось із марафоном не так».

«Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді – можливості оперативно інформувати), або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат», – додав Юрчишин.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

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20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише три нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.