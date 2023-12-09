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Новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий голова комітету ВР зі свободи слова висловився про телемарафон
Певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура, вважає Юрчишин
фото з відкритих джерел

Якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то «щось із марафоном не так»

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогоднішні – під питанням. Про це він сказав у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Моя позиція щодо марафону: його ефективність – під питанням. Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямку», – заявив Юрчишин.

Водночас, він зазначив, що з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у воюючій країні має сенс.

«Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, «відставки» Залужного. З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною», – пояснив парламентар.

При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то «щось із марафоном не так».

«Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді – можливості оперативно інформувати), або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат», – додав Юрчишин.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише три нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.

Читайте також: Хто після Шуфрича? Дебати двох кандидатів на посаду голови комітету зі свободи слова 
Теги: цензура Україна Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин

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