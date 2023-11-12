Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»

У 2023 році найбільше бюджетних грошей від телемарафону перепало каналам Пінчука – 141,72 млн грн

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» фінансує приватних мовників на сотні мільйонів гривень

Серед великих приватних телеканалів, які виробляють контент для марафону «Єдині новини #UAразом», найбільше бюджетних коштів з початку року одержало ТОВ «СЛМ Новини» – 141,72 млн грн. Ця фірма належить до медіагрупи Starlight Media (до складу входять телеканали ICTV, ICTV2, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Твій серіал, M1, M2) олігарха Віктора Пінчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані порталу публічних коштів Spending станом на 12 листопада 2023 року.

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На другом місці – канал «Ми – Україна» (заснували ексжурналісти розформованого медіахолдингу «Україна» мільйярдера Ріната Ахметова), який отримав 125,48 млн грн держфінансування.

Далі йде телерадіокомпанія «Студія 1+1» (пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським, наприкінці жовтня 2023 року після арешту у справі Приватбанку бізнесмен передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу) – 98,69 млн грн.

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Канал олігарха-втікача Дмитра Фірташа «Інтер» заробив на телемарафоні 92,61 млн грн.

Усе фінансування проходить через державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».

За даними «Главкома», 10 листопада це ж ДП уклало чергові договори на суму 43,3 млн грн з телеканалами двох олігархів.

Отже, ТОВ «СЛМ Новини» Пінчука отримало 21,63 млн грн. Вартість 1 години виробництва інформаційних програм для телемарафону становить 119,39 тис. грн (без ПДВ).

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Телерадіокомпанії «Студія 1+1» перепало з бюджету 21,67 млн грн. Ціна години виробництва контенту – 117,26 тис. грн (без ПДВ). Вказані договори з телеканалами діють з жовтня до грудня 2023 року.

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Як повідомляв «Главком», 12 квітня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» без тендерів роздало 465,15 млн грн на створення інформаційних програм і матеріалів для марафону «Єдині новини #UAразом».

Для порівняння. У 2022 році телемарафон «Єдині новини» «висмоктав» із бюджету щонайменше 230 млн грн.

Нагадаємо, як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.