Ймовірні наступники Шуфрича назвали головних ворогів свободи слова

За словами нардепа Юрчишина, неякісна інформаційна політика України намагається наслідувати радянський шаблон

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин та Ростислав Павленко від «Європейської Солідарності», які претендують на посаду голови комітету з питань свободи слова, поділилися в інтерв’ю «Главкому» думками щодо найбільших ворогів свободи слова в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, Ярослав Юрчишин вважає, що найбільшим ворогом свободи слова в Україні є неякісна інформаційна політика. За словами нардепа, неякісна інформаційна політика України намагається наслідувати радянський шаблон.

«Йти за принципом заборон та обмежень замість формування якіснішої комунікації на конкурентних засадах. Українська влада досі діє за принципом, що краще про проблему промовчати, ніж вийти з активною позицію і прокомунікувати помилку і шляхи її вирішення. Це системна проблема дісталась нам у спадок від Радянського Союзу, і, на жаль, дуже багато хто грає в цій парадигмі», – розповів Юрчишин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість Ростислав Павленко від «Європейської Солідарності» вважає, що найбільшими ворогами є Путін, Росія та люди, які намагаються скористатися війною.

«Перший ворог – звісно, Путін і Росія, які прийшли війною ще у 2014 році і продовжили у 2022-му повномасштабним вторгненням. Саме з цим пов’язані найбільші проблеми зі свободою слова. Ну а другі – це ті, хто намагається скористатися цією війною для того, щоб замість свободи слова насадити якусь недемократичну та односторонню комунікацію», – каже Павленко.

Нардеп переконаний, нинішня влада має найбільше повноважень для насаджень неправильної комунікації.

«Саме вона відключає канали, насаджує, як на мене, вже давно віджилий телемарафон. З оцими діями й треба боротися, захищаючи свободу слова», – пояснює Павленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. Комітет проголосував за кандидатуру Ярослава Юрчишина.

Шість членів комітету проголосували «за», в тому числі четверо представників від «Слуги народу», представник «Батьківщини» (Андрій Пузійчук), та «Платформи за життя та мир» (Михайло Папієв), ще троє утрималося.

Раніше ми повідомляли, що народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича на посаді голови Комітету з питань свободи слова можуть замінити нардепи Ярослав Юрчишин від «Голосу» або Ростислав Павленко від «Європейської Солідарності».

До слова, першими кроками на посаді голови комітету з питань свободи слова нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин бачить зустріч з об'єднаннями журналістів, перезапуск Експертної ради та підготовку кроків спільно з журналістськими середовищами на кількох напрямках.