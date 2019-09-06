Оголошено переможців літературної премії Metaphora



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Премію отримала Юлія Шекет за переклад вірша «Меганом»

Літературну премію було засновано в 2011 році

4 вересня 2019 відбулося нагородження переможців літературної премії Metaphora в арт-книгарні Nebo. Цього року вона була присвячена Осипу Мандельштаму. На конкурс приймалися переклади українською мовою трьох творів поета, у яких присутня тема Криму. Переможницею стала Юлія Шекет за переклад вірша «Меганом».

Літературну премію засновано в 2011 році. Фундатором є відомий журналіст, публіцист, дисидент і правозахисник Ігор Померанцев. «Місія премії Metaphora - концентрація та представлення кращих перекладів українською мовою, здійснених у жанрах «поезія» та «есеїстика» із усіх європейських мов», - каже засновник премії.

На конкурс цього року приймалися переклади трьох віршів Осипа Мандельштама, у яких присутня тема Криму, а саме: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», 1915 р; «Меганом», 1917р.; «Холодная весна», 1933 р..

«Один учасник міг подати переклад як усіх трьох віршів, так і одного, – журі розглядало кожен переклад як претендента на премію, без преференцій перекладачеві щодо кількості перекладених віршів. Сьогодні ми вручаємо дипломи лауреатів п`яти кращим перекладам. А переможець отримає гонорар. Переклади українською мовою надсилалися разом з оригіналом тексту і вказанням джерела, звідки взято оригінал», - розповідає мистецтвознавиця Діана Клочко.

Переможець премії отримав гонорар у $250 від фундатора літературної премії «Метафора». Премію отримала Юлія Шекет за переклад вірша «Меганом».

Лавреати: Домінік Арфіст, Олена Балера, Ольга Бойко, Юлія Вротна, Ілько Колодій, Володимир Магдисюк, Ластівка Польова, Володимир Чайковський, Аркадій Штипель.

Члени журі літературної премії: Валерій Бутевич (Варшава), Наталя Бельченко (Київ), Маріанна Кіяновська (Львів), Ірина Піговська (Київ), Ганна Улюра (Київ)