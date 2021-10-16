Концерти Олега Винника скасовуються: стала відома причина (відео)

Співак у відеозверененні розповів, чому виступи не відбудуться

Співак Олег Винник на своїй сторінці у Facebook звернувся до шанувальників і пояснив, чому скасовані два його концерти у Запоріжжі. Причиною цього стала довготривала хвороба Винника.

«Любі мої глядачі, сьогодні мали відбутися концерти у Запоріжжі, але через довготривалий ларингіт я не зміг їх відпрацювати. Приношу вибачення усім присутнім. Дякую за ваше розуміння і обіцяю повернутися навесні!», – сказав співак.

Олег Винник також сказав, що йому дуже важко і боляче сприймати цей факт, бо «дуже цінно і важливо, коли глядачі приходять на концерт».