В Україну прибула делегація американського Конгресу

Україну відвідала делегація Конгресу США для обговорення військового нарощування російських військ навколо країни. Про це повідомило американське посольство у Києві.

@RepJasonCrow led a U.S. Congressional delegation to Kyiv to discuss Russia’s aggressive military buildup in and around Ukraine and underscored bipartisan support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and its Euro-Atlantic trajectory. pic.twitter.com/2M3nOt8tUT