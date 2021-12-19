В Україну прибула делегація американського Конгресу

Представник Демократичної партії Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала українську столицю

Україну відвідала делегація Конгресу США для обговорення військового нарощування російських військ навколо країни. Про це повідомило американське посольство у Києві.

@RepJasonCrow led a U.S. Congressional delegation to Kyiv to discuss Russia’s aggressive military buildup in and around Ukraine and underscored bipartisan support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and its Euro-Atlantic trajectory. pic.twitter.com/2M3nOt8tUT — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 19, 2021

«Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та підкреслити двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на розгляд Сенату США внесли проект резолюції на підтримку надання Україні додаткової допомоги для зміцнення її військового потенціалу.

Авторами ініціативи виступило 10 сенаторів від обох партій. У документі законодавці закликали адміністрацію президента США Джо Байдена відреагувати на російську агресію та надати підтримку Києву, зміцнивши оборонний потенціал України на суші, на морі та у повітрі.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Читайте також: