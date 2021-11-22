Стан здоров'я артиста не дозволяє вийти на сцену. Олег Винник скасував концерти у Києві

Концерти Винника перенесено на весну

Співак Олег Винник скасував свої концерти у Палаці «Україна», що мали відбутися 24 та 25 листопада. Їх перенесено на весну 2022 року. Про це повідомляється на сторінці Винника у Facebook.

«Ми до останнього робили усе можливе, аби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогодні стан здоров’я артиста не дозволяє йому вийти на сцену», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі квитки залишаються дійсними. Нові дати виступів будуть оголошені додатково.

Нагадаємо, у жовтні були скасовані два концерти Винника в Запоріжжі. Причиною цього стала довготривала хвороба артиста. Винник повідомив, що у нього довготривалий ларингіт.

У вересні минулого року у співака було виявлено коронавірус. Винник розповів, що мав двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Співак повідомляв, що не міг стояти більше 10 хв. і почувався дуже погано, попри те, що у нього легка форма коронавірусу.

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