Перед виборами в Харкові презентують сенсаційну «політичну» оперу

Харків’янам представлять історію про австрійського ерцгерцога, що міг стати королем України

1-2 жовтня на сцені театру «Схід-Опера» (Харківський національний академічний театр опери та2 балету) буде представлено сенсаційний український оперний проєкт «Вишиваний. Король України».

«Вишиваний. Король України» – це загалом вервечка суспільно-культурних заходів, мета яких – повернути в лоно українського сьогодення надзвичайну історичну постать ерцгерцога австрійського Вільгельма Габсбурга (1895-1948), якого у першій половині 20 ст. певні європейські політичні кола розглядали як можливого претендента на український престол у тому разі, коли в Україні утвориться монархічний лад», – розповідає театральний критик Олег Вергеліс.

Ідея створення опери належить почесному консулу Австрії в Харкові Всеволоду Кожем'яко, який обговорював із Харківським оперним театром деталі майбутнього проєкту, долучаючи до нього яскравих представників сучасного українського мистецтва. Композиторка опери Алла Загайкевич, режисер Ростислав Держипільський, лібрето Сергій Жадан, диригент Юрій Яковенко, продюсерка проєкту Олександра Саєнко.

Постать Вільгельма Габсбурга (Вишиваного) та фабула його драматичного життя доволі привабливі для художнього переосмислення в літературі, в кіно, на сцені. Вільгельм Габсбург у 12 років потрапив у Західну Галичину і щиро захопився історією та традиціями українського краю: мандрував Гуцульщиною, вивчав українську мову, писав вірші. У роки Першої світової війни він потрапив до 13-го полку уланів, ця частина формувалася переважно з українців. Один з вояків-українців подарував йому вишиту сорочку, яку той обожнював. За надзвичайний український патріотизм Вільгельма Габсбурга вояки називали в полку Василем Вишиваним. Згодом, вже після Першої світової, Василь Вишиваний підтримував постійні зв'язки з українськими політичними діячами та українськими просвітянами, він також активно підтримував українську діаспору в Австрії. 1947-го Вишиваний опинився в клешнях радянського СМЕРШу, потрапив до Лук'янівської в'язниці в Києві. Там його катували майже пів року, вимагаючи зізнань у зв'язках з ОУНівцями та західними розвідками. 18 серпня 1948 року Василь Вишиваний після катувань помер у тюремній лікарні. Місце його захоронення достеменно досі невідоме.

«Для Харкова, котрий живе передчуттями місцевих виборів така постать і така оперна тема певним чином контраверсійні, бо Харків – не Львів. І новий проєкт, на мій погляд, це ще й «політичний проєкт» (у доброму сенсі, звісно), бо опера про Вишиваного -це ствердження на Сході української культурної політики. Тим і цікавіше, як сприймуть харківські театральні поціновувачі історію про легендарну постать українського патріота, якому пророкували український трон», – каже Вергеліс.

Як розповів «Главкому» постановник нової опери, лауреат Шевченківської премії режисер Ростислав Держипільський, «сценічна історія про Вишиваного – це більше, ніж оперна постановка, це, без зайвого пафосу, серйозна місія багатьох творчих людей, котрі прагнуть повернути Україні пам'ять про одного з найвідданіших українських патріотів»

Партію Василя Вишиваного в опері виконує харківський співак (баритон) Володимир Козлов, у якого, на думку режисера, сильний голос і сильне драматичне обдарування.

Стосовно гастрольного туру опери «Вишиваний» центральними містами України Держипільський поки передчасно не хоче нічого анонсувати, бо наразі важливо гідно презентувати новий музичний твір харківським слухачам і глядачам.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.