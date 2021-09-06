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    Стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років

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    Михайло Резнікович залишиться директором &ndash; художнім керівником Київського Національного театру імені Лесі Українки - Стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років
    Михайло Резнікович залишиться директором – художнім керівником Київського Національного театру імені Лесі Українки
    Фото: glavcom.ua

    83-річний Михайло Резнікович знову переміг в конкурсі

    Сьогодні в Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання конкурсної комісії з приводу обрання на посаду директора – художнього керівника Київського Національного театру імені Лесі Українки.

    На посаду очільника головного російського театру країни претендували режисер-постановник, Народний артист України, чинний керівник театру Михайло Резнікович та Народний артист України Євген Паперний.

    За попередньою інформацією джерел «Театру Мало Букв» у Мінкульті, конкурсна комісія одноголосно віддала перевагу програмі 83-річного Михайла Резніковича.

    «Офіційне повідомлення про конкурс та особливості його проходження згодом опублікує Мінкульт», – зазначає джерело.

    До слова, наприкінці серпня столичний Театр юного глядача отримав нового керівника.

    Як відомо, Михайло Резнікович очолює столичний Театр російської драми майже 30 років.

    Детальніше читайте в інтерв’ю: Керівник столичного Театру російської драми Михайло Резнікович: Урядова ложа у нас порожня вже три роки
    Теги: Мінкульт кадрові зміни конкурс культура театр Михайло Резнікович
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    Стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років