Стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років

83-річний Михайло Резнікович знову переміг в конкурсі

Сьогодні в Міністерстві культури та інформаційної політики відбулося засідання конкурсної комісії з приводу обрання на посаду директора – художнього керівника Київського Національного театру імені Лесі Українки.

На посаду очільника головного російського театру країни претендували режисер-постановник, Народний артист України, чинний керівник театру Михайло Резнікович та Народний артист України Євген Паперний.

За попередньою інформацією джерел «Театру Мало Букв» у Мінкульті, конкурсна комісія одноголосно віддала перевагу програмі 83-річного Михайла Резніковича.

«Офіційне повідомлення про конкурс та особливості його проходження згодом опублікує Мінкульт», – зазначає джерело.

До слова, наприкінці серпня столичний Театр юного глядача отримав нового керівника.

Як відомо, Михайло Резнікович очолює столичний Театр російської драми майже 30 років.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Керівник столичного Театру російської драми Михайло Резнікович: Урядова ложа у нас порожня вже три роки