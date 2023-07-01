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Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Після обміління Дніпра на березі Хортиці знайдено тисячолітній дубовий човен (фото, відео)
У Запоріжжі знайдений старовинний човен
фото: Дмитро Смольєнко / «Укрінформ»

Таких човнів на території України є приблизно 30

У Запоріжжі під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської ГЕС берегової зони на острові Хортиця був виявлений дубовий човен. Його вік може сягати понад 1000 років. Про це заявила виконувачка обов’язків гендиректора Національного заповідника «Хортиця» Світлана Охріменко, повідомляє «Укрінформ». 

За її словами, працівники заповідника під час чергового обстеження раніше затопленої ділянки берега знайшли довбаний човен. Він лежав на урізі води і постійно то висихав, то намокав. Нині знахідка переміщена до реставраційного ангару для проведення консерваційних робіт.

Знайдений човен виготовлений із цільного стовбура дуба. Його довжина становить шість метрів 80 см, висота бортів – приблизно пів метра.

Знахідка була в дуже поганому стані. За станом збереженості деревини експерти припускають, що човну вже більше 1000 років. Однак підтвердити це можна буде лише після проведення радіовуглецевого аналізу.

Крім того, на човні є окремі символи, але що вони означають – наразі незрозуміло.

По частинах знахідку перемістили до реставраційного ангару. Зараз вона потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, після чого стане музейним експонатом.

«Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Будемо сподіватися, що все буде добре та ми цю пам'ятку збережемо», – розповів учасник експедиції.

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У Запоріжжі знайдений старовинний човен
фото: Дмитро Смольєнко / «Укрінформ»

Науковий співробітник «Хортиці» Олег Тубольцев зауважив, що таких човнів на території України є орієнтовно 30.

Раніше біля берегів Хортиці уже знаходили подібні човни, пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі й інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.  

Нагадаємо, після теракту, який російські окупаційні війська влаштували 6 червня на Каховській ГЕС – підірвавши станцію, на місцях, де водосховище вже обміліло, продовжують виявляти старовинні артефакти. Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що працівники комунальних підприємств, які займаються ліквідацією наслідків, бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

До слова, на одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт. Науковці припускають, що знахудку вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля.

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Теги: Каховська ГЕС Запоріжжя культура

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