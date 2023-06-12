Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)
Небайдужі жителі Нікопольщини активно обстежують дно Каховського водосховища
Вода продовжує відступати від берегів Нікопольщини. Втрачено вже понад 70% водосховища. Натомість небайдужі жителі активно продовжують обстежувати дно Каховського водосховища, яке «відкрилося» після підриву російськими терористами Каховської ГЕС.
Старовинний посуд, гравюри, ковані знаряддя, корабельні деталі, гільзи часів Другої Світової війни та навіть кістки стародавніх тварин – ось невеликий перелік того, що можна знайти на узбережжях Нікопольщини.
Нагадаємо, водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки.
До слова, рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м.
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