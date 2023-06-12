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Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що знаходять жителі Нікопольщини на дні Каховського водосховища (цікаві фото)
На дні Каховського водосховища знайшли багато артефактів різних епох
фото: Денис Казанський

Небайдужі жителі Нікопольщини активно обстежують дно Каховського водосховища

Вода продовжує відступати від берегів Нікопольщини. Втрачено вже понад 70% водосховища. Натомість небайдужі жителі активно продовжують обстежувати дно Каховського водосховища, яке «відкрилося» після підриву російськими терористами Каховської ГЕС.

Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Nikopolnews

Старовинний посуд, гравюри, ковані знаряддя, корабельні деталі, гільзи часів Другої Світової війни та навіть кістки стародавніх тварин – ось невеликий перелік того, що можна знайти на узбережжях Нікопольщини.

Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Денис Казанский
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Денис Казанский
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Денис Казанський
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Nikopolnews
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
Знахідки жителів Нікопольщини після підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Nikopolnews

Нагадаємо, водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки.

До слова, рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м.

 

Теги: Дніпропетровщина Каховська ГЕС

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