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На одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На одному з пляжів Одеси переселенці знайшли рідкісний артефакт (фото)
На одеському пляжі Ланжерон переселенці з Херсону знайшли візантійську амфору
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля

 

На одеському пляжі Ланжерон переселенці з Херсону знайшли візантійську амфору. Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля. Знахідку передали Херсонському музею. Про це повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей у Facebook.

Візантійську амфору передали Херсонському музею
Візантійську амфору передали Херсонському музею
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

«Цими днями переселенці з Херсону на одеському пляжі рятували прісноводних черепах. І раптом побачили незвичну посудину, що наближалася до пляжу. Виловивши її з води, Юрій Пословський (історик за фахом) зрозумів, що це візантійська амфора», – йдеться у повідомленні.

Згадавши про пограбований краєзнавчий музей у рідному місті, переселенці вирішили подарувати артефакт Херсону.

Амфору перевезли до місця призначення і згодом вона займе гідне місце в експозиції.

Важка глиняна амфора не потонула завдяки пробці, що утворилася у горловині посудини, заявляють фахівці.

«Можемо тільки здогадуватися, була вона вимита з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля. В будь-якому випадку щедра південна земля поділилася з херсонцями своїми скарбами», – кажуть музейники.

Візантійську амфору передали Херсонському музею
Візантійську амфору передали Херсонському музею
фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

Додамо, що у таких амфорах у Візантійській імперії зберігали вино або оливкову олію. Отвір закорковували воском або смолою. Вік конкретно цієї знахідки науковці поки не визначили. Втім очевидно, що її виготовили за часів Візантії, а це період між 395 і 1453 роками.

Зазначимо, що торік в Одесі під час облаштування окопів бійці територіальної оборони знайшли античні амфори, датовані приблизно 4-5 ст. до н.е. Артефакти передали Одеському археологічному музею НАН України.

Нагадаємо, після руйнування Каховської ГЕС на узбережжя Чорного моря продовжує виносити всі свідчення техногенної катастрофи, яку спричинили російські терористи. З води прибуває все більше сміття, повалених дерев, меблів та побутової техніки. Місцеві мешканці публікують у соцмережах десятки приголомшливих відео із забруднених пляжів.

До слова, підрив росіянами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) спричинив опріснення морської води поблизу Одеси.

Теги: Одеса пляжі музей Херсон

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