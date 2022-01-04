Playboy переходить на українську мову

Українська версія Playboy з редакцією в Києві з'явилась у 2005 році

Журнал Playboy Ukraine виходитиме виключно українською мовою. Новий формат торкнеться й онлайн-комунікації. Про це повідомили на Facebook-сторінці журналу.

«Розпочнемо з новин! Із перших слів, мабуть, здогадався, що Playboy Ukraine заговорив українською», – ідеться в дописі.

Варто зазначити, що ще у вересні 2021 року українська співачка Христина Соловій засвітилася у відвертій фотосесії для популярного чоловічого журналу. Її інтерв’ю українською мовою стало певним анонсом до «лагідної українізації», як реформу назвали вдячні читачі.

Христина Соловій у вересні 2021 року вперше з'явилася на сторінках чоловічого видання

Українська версія Playboy з редакцією в Києві з'явилась у 2005 році. Журнал виходив тільки російською мовою. У 2010 році головним редактором видання в Україні став Влад Іваненко, який позаторік придбав права на бренд в Україні після того, як головний офіс у США оголосив про деякі скорочення, в тому числі про відмову від друкованої версії.

Playboy – це американський чоловічий лайф-стайл журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером і його колегами. Видання відоме своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей. Зараз журнал має 28 національних версій, ще 11 закрили раніше.