Опальна Ані Лорак таки зважилась: співачка анонсувала тур Україною

Новий тур має розпочатися вже у травні та охопити більшість великих міст України

Останні сім років Ані Лорак відсиджувалась у Росії, а з серпня 2020-го – штурмує Україну. Після аншлагу на сольнику в Одесі вона анонсувала концертний тур. Він розпочнеться вже у травні, повідомляє «КП в Україні».

Наразі російська гастролерка Ані Лорак насмілилась відвідати лише три міста України – Харків, 20 травня, Запоріжжя, 22 травня та Херсон, 23 травня. У Центральну та Західну Україну співачка наразі поки не рипається. Однак у новому заявила, що планує розширити географію туру.

У Харкові, Запоріжжі та Херсоні Ані Лорак покаже концертну програму The Best, яку представила в Одесі в серпні 2021 року. Проте артистка запевняє, що її розширять старими хітами та новими піснями. До того ж Лорак стверджує, що у турі заспіває українською.

«Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів по Україні з програмою The Best. Зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями», – анонсувала співачка.

У мережі з'явилася афіша майбутнього туру/ фото: internet-bilet.ua

Нагадаємо, Лорак зняла кліп на українськомовну пісню. 24 вересня відбулася прем’єра нової відео-роботи на композицію «Бачила».

Нагадаємо, раніше у Москві зірвали концерт Ані Лорак. До неї пришли люди з вимогою сплатити податки.

Також неоднозначна співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».

Також співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу. Вона поспілкувалася з журналістами програми «ЖВЛ», пише ТСН.

«Я не та людина, яку треба жаліти...Мені вистачає любові. Тому я можу дарувати тільки любов. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Я вже не знаю, що такого можна написати, щоб мене образити. Бо все це – суєта суєт! Мені боятися немає чого», – зазначила Лорак.

Читайте також: