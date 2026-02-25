Головна Країна Культура
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Український безпілотник Shark став зіркою художнього фільму (відео)
Під час знімального процесу фільму Shark забезпечував повітряну зйомку та збір даних у форматі художнього кіно
фото: itc.ua

Shark – це військовий інструмент аеророзвідки, який допомагає виявляти противника та забезпечувати точність ураження цілей. Нині його залучили до знімального процесу художнього фільму

Відомий український безпілотний авіаційний комплекс Shark, який щодня допомагає Силам оборони коригувати вогонь по окупантах, змінив бойове чергування на знімальний майданчик. Дрон знявся у новому художньому фільмі, ставши одним із «акторів» сучасної військової драми. Про це повідомляє Національна Асоціація Оборонної Промисловості України, до якої входить компанія-виробник БпЛА, інформує «Главком».

Як стало відомо, розробники безпілотника з компанії Ukrspecsystems надали апарат для зйомок, щоб максимально реалістично відтворити роботу української аеророзвідки. Shark, відомий своєю стійкістю до РЕБ та здатністю залітати глибоко в тил ворога, у стрічці виконує свою звичну роль – «очей» підрозділу, що вирішують долю операції.

Український режисер Любомир Левицький позитивно оцінив можливості комплексу під час роботи над стрічкою.

«Чим Shark запам'ятався? Він запам'ятався тим, що він одразу мав образ. Це був кіногерой», – відзначив режисер.

У ролику показано кадри зі знімального майданчика та запуск безпілотника Shark. На відео також зазначено, що йдеться про зйомки художнього фільму «Killhouse», прем'єра якого запланована на 2026 рік.

БпЛА Shark було розроблено вже під час повномасштабного вторгнення. Він став одним із символів технологічного прориву України, поєднуючи в собі високу дальність зв'язку та надсучасну оптику. Він допомагає виявляти противника та забезпечувати точність ураження цілей. Водночас комплекс використовується і для цивільних завдань: у роботі географів, біологів, рятувальників. 

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія, Польща та Велика Британія заявили, що будуть спільно розробляти нові недорогі автономні дрони, оскільки НАТО намагається посилити свою протиповітряну оборону проти Росії. 

Це буде єдиний технологічний стандарт, що дозволить суттєво знизити вартість кожного апарата. Основним пріоритетом є випуск FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, які можна виготовляти у великих масштабах без використання дорогих західних компонентів.

Ця програма є частиною більш широких зусиль Європи, спрямованих на те, щоб взяти на себе відповідальність за власну оборону, на тлі інтенсивного тиску з боку адміністрації Трампа і сумнівів щодо прихильності Вашингтона до НАТО.

 

Теги: дрон кіно фільм Україна

