Серіал «Ховаючи колишню». Режисер розказав про містичні збіги під час зйомок

Під час зйомок серіалу «Ховаючи колишню» відбулась низка містичних збігів – від несподіваного справжнього снігу у квітні, коли павільйон засипали штучним, до реальної повітряної тривоги під час зйомки сцени з сиреною та навіть тривожних паралелей між репліками героя і подіями з життя актора. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів режисер та сценарист проєкту Сергій Кулибишев.

За словами режисера, під час зйомок траплялися дивовижні збіги. Так, на початку квітня команда працювала над різдвяною серією, тоді павільйон засипали штучним снігом. Саме в цей день у Києві несподівано випав справжній сніг.

«Ми не очікували. В команді багато сміялися, мовляв, нафіга ми насипали в павільйоні сніг, коли могли спокійно знімати на вулиці», – каже він.

Ще один випадок стався під час роботи над епізодом із повітряною тривогою. У момент зйомок у столиці пролунала реальна сирена. За словами режисера, тоді було не до жартів, а радше нервовий сміх.

«Взагалі у серіалі дуже багато містичних збігів. Скажімо, герой Артура Логая каже, що він боїться інвалідності. Певно, ви чули – Артуру влітку відірвало пальця», – розповів сценарист.

Попри ці містичні паралелі, творці наголошують, що знімальний процес відбувався за планом, а всі збіги це лише випадковість.

За словами Кулибишева, серйозних форс-мажорів під час роботи не виникало. Команда заздалегідь знала бюджет і чітко планувала знімальний процес, розраховуючи кількість хвилин матеріалу на день.

Для акторів і технічної групи не було несподіванок, а на можливі непередбачувані ситуації передбачили окремі витрати. Іноді знімальна група відставала від графіка, іноді надолужувала, але загалом процес був контрольованим.

Зауважимо, «Ховаючи колишню» – 10-серійний серіал, який вийшов на одній з українських платформ інтернет-телебачення. Він – про кохання, про втрату, про дружбу. Починається все з того, що четверо чоловіків (імена яких глядачеві так і залишаться невідомими) з абсолютно різного віку, типажу, характеру та бекграундом зустрічаються на похороні своєї колишньої.