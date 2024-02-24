Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту

Gрем'єр-міністерка також підготувала подарунок для своїх музичних улюбленців

Джорджа Мелоні вручила гурту «Антитіла» почесну відзнаку

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею й обмінялася подарунками. Так, український виконавець особисто зустрівся з політикинею, щоб подякувати за таку щиру прихильність до їхньої творчості. Зокрема, Тополя від імені гурту «Антитіла» подарував Мелоні вініловий програвач і їхню платівку з її улюбленою піснею «Фортеця Бахмут».

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«Сьогодні, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Джорджа Мелоні відвідала Україну. Привезла підтримку Україні й не лише на словах! Користуючись нагодою, «Антитіла» також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою Mlnl, яка містить запис пісні «Фортеця Бахмут». Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання», – ідеться в повідомленні гурту.

Своєю чергою, італійська прем'єр-міністерка також підготувала подарунок для своїх музичних улюбленців. Джорджа Мелоні вручила гурту «Антитіла» почесну відзнаку, якою музиканти похизувалися у фотоблогу. На ній зроблено італійський напис, який українською перекладається як «ми віддаємо душу й тіло за нашу свободу».

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«Пані Джорджа подарувала Тарасові та гурту «Антитіла» відзнаку, присвячену двом рокам українського опору», – додали виконавці.

Раніше учасники гурту «Антитіла» висловилися, що під час війни не варто брати участь у такому конкурсі, як «Євробачення».