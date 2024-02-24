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Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
Gрем'єр-міністерка також підготувала подарунок для своїх музичних улюбленців
фото: «Антитіла»/Instagram

Джорджа Мелоні вручила гурту «Антитіла» почесну відзнаку

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею й обмінялася подарунками. Так, український виконавець особисто зустрівся з політикинею, щоб подякувати за таку щиру прихильність до їхньої творчості. Зокрема, Тополя від імені гурту «Антитіла» подарував Мелоні вініловий програвач і їхню платівку з її улюбленою піснею «Фортеця Бахмут».

«Сьогодні, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Джорджа Мелоні відвідала Україну. Привезла підтримку Україні й не лише на словах! Користуючись нагодою, «Антитіла» також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою Mlnl, яка містить запис пісні «Фортеця Бахмут». Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання», – ідеться в повідомленні гурту.

Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту фото 1

Своєю чергою, італійська прем'єр-міністерка також підготувала подарунок для своїх музичних улюбленців. Джорджа Мелоні вручила гурту «Антитіла» почесну відзнаку, якою музиканти похизувалися у фотоблогу. На ній зроблено італійський напис, який українською перекладається як «ми віддаємо душу й тіло за нашу свободу».

Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту фото 2

«Пані Джорджа подарувала Тарасові та гурту «Антитіла» відзнаку, присвячену двом рокам українського опору», – додали виконавці.

Раніше учасники гурту «Антитіла»  висловилися, що під час війни не варто брати участь у такому конкурсі, як «Євробачення».

Теги: Бахмут подарунок залізо

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