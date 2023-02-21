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Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію: про що в ній ідеться

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію: про що в ній ідеться
фото: Reuters

Італія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України

Президент України Володимир Зеленський та прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію про підтримку та взаємодію. Текст документа опублікований на сайті Глави держави.

У декларації йдеться, зокрема, що підписанти підтвердили свою непохитну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки та відзначили готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України країною-агресоркою.

Також сторони наголосили на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та запуску гуманітарної програми «Зерно з України».

До того ж у документі зазначається, що Італія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та членів НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності нашої держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

«Італія віддана справедливому миру для України, заснованому на формулі миру, та підтверджує свою відданість активній роботі з Україною над мирним планом із десяти пунктів», – сказано в декларації.

Україна й Італія підтвердили свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Євросоюзу й Північноатлантичного альянсу.

Крім того, сторони відзначили суверенне рішення України щодо мирного процесу та відзначають свою підтримку глобального саміту миру, який має бути скликаний, «коли це дозволять умови».

Італія підтвердила готовність відігравати ключову роль у відбудові України, серед іншого через міжвідомчу Координаційну платформу донорів, узгоджену між Україною, «Групою семи», міжнародними фінансовими організаціями та іншими ключовими партнерами, зокрема через значний і загальновизнаний досвід італійських компаній у важливих секторах і співпрацю для забезпечення прозорого, інклюзивного та орієнтованого на реформи процесу.

Україна та Італія зобов'язалися тісно координувати роботу щодо цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій.

Нагадаємо, що прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, після візиту в Україну президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України. 

Крім того, вчора, 20 лютого, прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну. Політики дійшли висновку, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.

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