Зеленський і Мелоні підписали спільну декларацію: про що в ній ідеться

Італія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України

Президент України Володимир Зеленський та прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали спільну декларацію про підтримку та взаємодію. Текст документа опублікований на сайті Глави держави.

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У декларації йдеться, зокрема, що підписанти підтвердили свою непохитну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і механізми безпеки та відзначили готовність залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України країною-агресоркою.

Також сторони наголосили на важливості послідовних зусиль України щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи та запуску гуманітарної програми «Зерно з України».

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До того ж у документі зазначається, що Італія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та членів НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності нашої держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

«Італія віддана справедливому миру для України, заснованому на формулі миру, та підтверджує свою відданість активній роботі з Україною над мирним планом із десяти пунктів», – сказано в декларації.

Україна й Італія підтвердили свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Євросоюзу й Північноатлантичного альянсу.

Крім того, сторони відзначили суверенне рішення України щодо мирного процесу та відзначають свою підтримку глобального саміту миру, який має бути скликаний, «коли це дозволять умови».

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Італія підтвердила готовність відігравати ключову роль у відбудові України, серед іншого через міжвідомчу Координаційну платформу донорів, узгоджену між Україною, «Групою семи», міжнародними фінансовими організаціями та іншими ключовими партнерами, зокрема через значний і загальновизнаний досвід італійських компаній у важливих секторах і співпрацю для забезпечення прозорого, інклюзивного та орієнтованого на реформи процесу.

Україна та Італія зобов'язалися тісно координувати роботу щодо цих питань шляхом активізації двосторонніх консультацій.

Нагадаємо, що прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, після візиту в Україну президент США Джо Байден поспілкувався по телефону з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України.

Крім того, вчора, 20 лютого, прем'єри Польщі та Італії обговорили нові поставки озброєння в Україну. Політики дійшли висновку, що для подолання енергетичної та економічної кризи треба, щоб Україна перемогла РФ з підтримкою країн вільного світу.