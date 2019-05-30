Скандал із серіалом «Чорнобиль». Український драматург звинуватив студію НВО у плагіаті



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Кадр із серіалу «Чорнобиль» Фото: YouTube

Друзі драматурга Павла Ар'є повідомляють, що пан Ар'є захищатиме свої права в юридичний спосіб

У четвертій серії міні-серіалу «Чорнобиль» автори фільму використали без дозволу діалог з п’єси «На початку та наприкінці часів» українського драматурга Павла Ар’є. Про це написала журналістка Олена Ребрик.

«Павло підтвердив, що НВО використало його бабу Прісю (На початку і наприкінці часів, Сталкери) для монологу у «Чорнобилі». У нього тиск і абсолютна фрустрація зараз», - написала вона.

Сам Павло емоційно відреагував на ситуацію, яка склалася:

«Я не знаю, як пояснити свій стан... Мене просто ви*бали і кинули. І не пишіть тут, будь ласка, про гроші або що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть... Я не знаю як зібрати себе, у мене у носі згустки крові бо тиск був вчора 215...», - написав він на своїй сторінці у соцмережі. Пізніше журналістка Олена Ребрик повідомила, що нині це питання переводиться до юридичної площини.

Порушення стосується вкраденого, на думку українців, монологу баби Присі з п’єси «На початку та наприкінці часів».

Ось сцена з фільму:

А ось діалог з п'єси українського драматурга:

27 Апреля 1986 (день после аварии)

То же место, только дом и люди выглядят поновее. Слава держит в руках годовалого Вовика, из дома выходит отец, в его руках сумка и радио.

БАБА ФРОСЯ

До сраки мне ваша радиация?! Никуды я не поеду.

ОТЕЦ

Послушайте, мама, нас никто и не спрашивает. Принудительная эвакуация, на сборы 15 минут, всё.

СЛАВА

Мам, не выдумывай, это приказ.

БАБА ФРОСЯ

Никто мне тут не приказчик!

СЛАВА

Участковый сказал - через три дня сможем вернуться. Ничего кроме документов и денег брать не нужно.

БАБА ФРОСЯ

Так, тем более, чего тоди ехать?

СЛАВА

На станции учения какие-то проводят.

БАБА ФРОСЯ

Я тут причём? Я в войну немцев здесь пережила и учения ихние переживу.

ОТЕЦ

Объявлена радиационная тревога. Солдаты и менты в намордниках бегают, не думаю что это учения.

БАБА ФРОСЯ

Тьфу ты, снова ты со своей радиацией! Где где она твоя радиация? Покажи мне где?

СЛАВА

Просто, на всякий случай нужно уехать.

БАБА ФРОСЯ

Здрасте! У меня корова, поросята, коза, куры. За ними уход нужен. Никуды не поеду.

СЛАВА

Ты понимаешь, шо это не безопасно? Нас из-за тебя накажуть.

ОТЕЦ

Менты дом за домом шмонают, каждую щель. Так что мать, не чудите. (берет Фросю за плечи тянет к дому) Партия сказа, мы выполняем, пойдем собираться. Берём только самое необходимое, документы, деньги...

Баба Фрося поначалу просто упирается, но когда становится понятно, что силы не равны, выворачивается из рук зятя.

БАБА ФРОСЯ

Да пусти ж, ты меня, чёрт проклятый! Не поеду я! Что б ты сдох окаянный!

СЛАВА

Щас, подожди. Милиция тебя силой выведет, позорище на всё село будет.

Баба Фрося набрасывает платок на голову, ковыляет к калитке.

БАБА ФРОСЯ

Пусть они меня в зад целуют! (выходя в калитку оборачивается к Славе) я в болота пойду, есть там у меня местечко заветное. (к зятю) А ты, чёрт вбогий, меня еще раз тронешь, я тебе голову отрежу, ей богу. (возвращается выдирает у зятя из рук радио) Это моё, кажется.

Баба Фрося выходит, громко хлопнув за собой калиткой.

СЛАВА

Не трогал бы ты ее лучше.

Отец нежно обнимает жену, которая держит на руках спящего малыша.

Дописувачі у соцмережах висловили своє обурення і вимагають подання до суду на студію НВО і компенсації збитків.

«Це не просто боляче. Це про ставлення до нас. Хороше тут тільки одне - цей випадок покаже, що так не можна», - написала Ірина Вратарева, продюсер художнього фільму «Брама», який вийшов за п’єсою Павла Ар’є.

«А напиши но листа Крейгу Мазіну - це сценарист серіалу. І запитай у нього, звідкіля у пана Мазіна такі тексти з'явилися...Паралельно виклади тексти зі своєї п'єси(рік написання, постановки і таке інше) – радить Павлові Ар’є провідний майстер сцени львівського театру «Воскресіння» Павло Микитюк.

Між тим відомий режисер Олесь Санін навіть знаходить місце для жартів. «Паша, ти мільйонер», - написав він у Facebook, закликаючи драматурга не псіхувати, а відстоювати свої права в юридичний спосіб.

Дописувачі у Facebook обурені плагіатом у міні-серіалі про Чорнобиль

Серіал «Чорнобиль» - п'ятисерійний британо-американський міні-серіал, зрежисований Крейгом Мезіном та Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії людства. В центрі уваги розповідь учасника подій, який вижив після вибуху.

Павло Ар’є – псевдонім культового українсько-німецького драматурга. Став відомим після написання п'єси «На початку і наприкінці часів» (2013) та появи низки успішних вистав на остові неї, які стали культовими серед українських глядачів. П'єси Ар'є перекладені зокрема словенською, чеською, німецькою, англійською, польською, французькою мовами. Окрім драматургії Ар'є також займається малярством як художник-концептуаліст. Живе і працює у Львові, Києві та Кьолні.