Перемога України на «Євробаченні»: соцмережі відреагували мемами (фото)
Нашу «Стефанію» почуло пів світу!
Українці радіють і планують, де наступного року будемо проводити конкурс
15 травня український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробаченні-2022» в італійському Турині.
За підсумками голосування, друге місце посіла Велика Британія, третє – Іспанія.
Соцмережі негайно відреагували на перемогу українців. Так, у пропонується проводити конкурс у 2023 році в українському Севастополі або в Маріуполі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.
Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).