Перемога України на «Євробаченні»: соцмережі відреагували мемами (фото)

Українці радіють і планують, де наступного року будемо проводити конкурс

15 травня український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробаченні-2022» в італійському Турині.

За підсумками голосування, друге місце посіла Велика Британія, третє – Іспанія.

Соцмережі негайно відреагували на перемогу українців. Так, у пропонується проводити конкурс у 2023 році в українському Севастополі або в Маріуполі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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