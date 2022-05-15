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    Перемога України на «Євробаченні»: соцмережі відреагували мемами (фото)

    Нашу &laquo;Стефанію&raquo; почуло пів світу! - Перемога України на «Євробаченні»: соцмережі відреагували мемами (фото)

    Нашу «Стефанію» почуло пів світу!

    фото з соцмереж

    Українці радіють і планують, де наступного року будемо проводити конкурс

    15 травня український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі «Євробаченні-2022» в італійському Турині.

    За підсумками голосування, друге місце посіла Велика Британія, третє – Іспанія.

    Соцмережі негайно відреагували на перемогу українців. Так, у пропонується проводити конкурс у 2023 році в українському Севастополі або в Маріуполі.

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    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж
    Нашу «Стефанію» почуло пів світу! фото з соцмереж

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

    Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Теги: росія окупанти війна конкурс Іспанія українці Велика Британія Україна окупація #stoprussia Kalush Orchestra
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    Перемога України на «Євробаченні»: соцмережі відреагували мемами (фото)