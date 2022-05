Kalush Orchestra здобув для нас перше місце на пісенному конкурсі

Світові лідери вітають Україну з перемогою на «Євробаченні-2022».

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Тwitter висловив вітання Kalush Orchestra.

«Вітаємо Україну з перемогою на «Євробаченні». Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу», – зазначив політик.

Також він привітав британського співака Сема Райдера, який посів другу сходинку, отримавши загалом 466 балів. Джонсон зауважив, що Райдер блискуче представив свою країну.

Свої привітання написав і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Вітаю Україну та Kalush Orchestra, ви перемогли. Хай живе музика! Хай живе Європа! Слава Україні!», – написав Боррель.

Також українців привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Вітаємо Kalush Orchestra та Україну з перемогою на «Євробаченні». Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами», – зазначила президентка Єврокомісії.

Окрім цього, твіт з привітаннями з'явився й на офіційній сторінці Єврокомісії. Там зауважили, що пісня Stefania підкорила серця європейців, і Європа буде з Україною завжди.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

Голова Європейської ради Шарль Мішель окрім привітань ще й написав рядок з пісні «Стефанія»: «Щирі вітання Kalush Orchestra on winning the #esc2022 Congratulations! Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе. Wishing that next year’s Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine».

Таке ж побажання висловила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

«Вітаємо Kalush Orchestra та Україну! Наступного року в Києві – у вільній Україні. Я буду там. Слава Україні!», – зазначила президентка Європарламенту.

Нагадаємо, Україна втретє святкує перемогу на конкурсі: раніше вигравали Джамала у 2016 році та Руслана у 2004.

Також на перемогу України на «Євробаченні» соцмережі відреагували мемами (фото).

А президент України Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

