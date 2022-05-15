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    Світові лідери вітають Україну з перемогою на «Євробаченні»

    Україна втретє святкує перемогу на конкурсі - Світові лідери вітають Україну з перемогою на «Євробаченні»
    Україна втретє святкує перемогу на конкурсі
    скріншот із відео

    Kalush Orchestra здобув для нас перше місце на пісенному конкурсі

    Світові лідери вітають Україну з перемогою на «Євробаченні-2022».

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Тwitter висловив вітання Kalush Orchestra.

    «Вітаємо Україну з перемогою на «Євробаченні». Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу», – зазначив політик.

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    Також він привітав британського співака Сема Райдера, який посів другу сходинку, отримавши загалом 466 балів. Джонсон зауважив, що Райдер блискуче представив свою країну.

    Свої привітання написав і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

    «Вітаю Україну та Kalush Orchestra, ви перемогли. Хай живе музика! Хай живе Європа! Слава Україні!», – написав Боррель.

    Також українців привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    «Вітаємо Kalush Orchestra та Україну з перемогою на «Євробаченні». Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами», – зазначила президентка Єврокомісії.

    Окрім цього, твіт з привітаннями з'явився й на офіційній сторінці Єврокомісії. Там зауважили, що пісня Stefania підкорила серця європейців, і Європа буде з Україною завжди.

    Голова Європейської ради Шарль Мішель окрім привітань ще й написав рядок з пісні «Стефанія»: «Щирі вітання Kalush Orchestra on winning the #esc2022 Congratulations! Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе. Wishing that next year’s Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine».

    Таке ж побажання висловила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

    «Вітаємо Kalush Orchestra та Україну! Наступного року в Києві – у вільній Україні. Я буду там. Слава Україні!», – зазначила президентка Європарламенту.

    Нагадаємо, Україна втретє святкує перемогу на конкурсі: раніше вигравали Джамала у 2016 році та Руслана у 2004.

    Також на перемогу України на «Євробаченні» соцмережі відреагували мемами (фото).

    А президент України Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

    Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

    Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Теги: ЄС росія окупанти Джамала війна Європа музика Україна окупація Борис Джонсон Урсула фон дер Ляєн пісня #stoprussia Kalush Orchestra
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    Світові лідери вітають Україну з перемогою на «Євробаченні»