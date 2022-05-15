Такого ще не було: Kalush Orchestra підтримала рекордна кількість країн

Підтримку Україні продемонструвала майже вся Європа

Глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали українцям

Завершився конкурс Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна. Гурт Kalush Orchestra отримав 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд із найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше за них зміг зібрати Сальвадор Собрал – 758 балів. Про це йдеться на офіційному сайті «Євробачення».

Згідно з результатами голосування журі країн та глядачів, гурт Kalush Orchestra посів перше місце у турнірній таблиці конкурсу. Друге місце отримала Велика Британія – 466 балів, і третє – Іспанія, 459 балів.

Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали:

Польща

Молдова

Латвія

Румунія

Литва

12 балів від глядачів для України: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Марино, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія.

Це новий рекорд в історії Євробачення – коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн. Загалом участь у конкурсі приймало 40 країн, а у фінал потрапили 25 учасників.

Нагадаємо, Україна втретє святкує перемогу на конкурсі: раніше вигравали Джамала у 2016 році та Руслана у 2004.

Також на перемогу України на «Євробаченні» соцмережі відреагували мемами (фото).

А президент України Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).