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    Такого ще не було: Kalush Orchestra підтримала рекордна кількість країн

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    Підтримку Україні продемонструвала майже вся Європа<br /><br /> - Такого ще не було: Kalush Orchestra підтримала рекордна кількість країн
    Підтримку Україні продемонструвала майже вся Європа

    фото з сайту «Євробачення»

    Глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали українцям

    Завершився конкурс Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна. Гурт Kalush Orchestra отримав 631 бал – це другий за історію конкурсу рекорд із найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше за них зміг зібрати Сальвадор Собрал – 758 балів. Про це йдеться на офіційному сайті «Євробачення».

    Згідно з результатами голосування журі країн та глядачів, гурт Kalush Orchestra посів перше місце у турнірній таблиці конкурсу. Друге місце отримала Велика Британія – 466 балів, і третє – Іспанія, 459 балів.

    Зазначимо, що під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали:

    • Польща
    • Молдова
    • Латвія
    • Румунія
    • Литва

    12 балів від глядачів для України: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Марино, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія, Фінляндія.

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    Це новий рекорд в історії Євробачення – коли за учасників голосує така велика кількість людей з інших країн. Загалом участь у конкурсі приймало 40 країн, а у фінал потрапили 25 учасників.

    Нагадаємо, Україна втретє святкує перемогу на конкурсі: раніше вигравали Джамала у 2016 році та Руслана у 2004.

    Також на перемогу України на «Євробаченні» соцмережі відреагували мемами (фото).

    А президент України Володимир Зеленський привітав Kalush Orchestra емоційним дописом.

    Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна.

    Як відомо, після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Такого ще не було: Kalush Orchestra підтримала рекордна кількість країн