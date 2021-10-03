День народження Армена Джигарханяна: чим запам’ятався актор і друг України (фото)

Під час Російського вторгнення в Україну в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців

У цей день, 3 жовтня, народився народний артист СРСР Армен Джигарханян.Талановитий актор з’явився на світ 1935 року в Єревані. Закінчив Єреванський художньо-театральний інститут. На сцені з 1955 року. Три десятиріччя працював у театрі ім. В. Маяковського. З 1996 року керував власним театром «Московський драматичний театр Армена Джигарханяна», пише «Вікіпедія».

У 1960 році актор дебютував в кіно у фільмі «Обвал», а популярність йому принесла одна з кращих його кіноролей – молодий учений-фізик Артем Манвелян з картини «Здрастуй, це я!». Незабаром після виходу фільму пішли нові роботи, що демонструють широту акторського діапазону, психологічну достовірність і майстерність перевтілення – коваль Уста Мукуч в «трикутнику», Левон Погосян в драмі «Коли настає вересень», штабс-капітан Овечкін в найпопулярніших «Нових пригодах невловимих», чекіст Артузов в телевізійній стрічці «Операція «Трест», лівий есер Прошьян в історичній картині «Шосте липня», Михайло Стишний в «Журавушкі». Запам'ятався глядачам і горбатий ватажок банди «Чорна кішка» Карпо з фільму «Місце зустрічі змінити не можна». Свій прорив до міжнародного визнання він зробив в 1981 році з фільмом «Тегеран-43». У стрічці він зіграв вбивцю в 1943 році, який опублікував свої мемуари в 1980 році. Його партнерами були французька актриса Клод Жад в ролі його коханки і німецький актор Курд Юргенс в якості його адвоката.

Багато працював на дубляжі, озвучував мультфільми (один з найкращих і найулюбленіших – «Жив був пес»).

У 1996 році зі своїм курсом заснував Московський драматичний театр під керівництвом Армена Джигарханяна, ставши художнім керівником, а з 2005 року – директором.

У 1999 отримав грін-карту за квотою уряду США для видатних діячів мистецтва. Семикімнатний будинок в Америці подарував його шанувальник До 2015 року жив на дві країни: три-чотири місяці на рік – зазвичай літо і початок осені – в Гарленд під Далласом (штат Техас), а з вересня до травня – працював вдома.

Під час Російського вторгнення в Україну в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців та порівняв дії російського керівництва з діями дурня, процитувавши вірменське прислів'я: «Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть».

Актор заявив, що не підписував і не збирається підписувати жодних листів на підтримку Путіна, оскільки «не розуміє як росіяни і українці можуть ворогувати між собою».

Помер актор 14 листопада 2020 року у Москві. Пам'ятаємо...