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    Культура

    У Києві презентують збірку «Мудрості від Максима Рильського»

    Участь у презентації візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці
    22 лютого у Національному музеї літератури відбудеться презентація збірки «Мудрості від Максима Рильського» (вислови, поради, роздуми, настанови, звернення), яка вийшла у видавництві «Успіх та кар’єра» в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. Зазначається, що книга стала ще одним проектом родинного
    • Сьогодні, 13:45
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    Максим Рильський
    Максим Рильський

    Участь у презентації візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці

    22 лютого у Національному музеї літератури відбудеться презентація збірки «Мудрості від Максима Рильського» (вислови, поради, роздуми, настанови, звернення), яка вийшла у видавництві «Успіх та кар’єра» в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

    Зазначається, що книга стала ще одним проектом родинного фонду Максима Рильського «Троянди і виноград».

    Участь у заході візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці Дмитро Павличко, Микола Жулинський, Павло Мовчан, Віра Агеєва, члени родини Максима Рильського.

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    Утвердження рідної мови, піклування про слово і духовність людини, звернення до молоді, проблеми виховання й ставлення до природи, вияви добросердя – все, що хвилювало поета-академіка протягом усього життя - знайшло відтворення в книжці, в окремих віршах і поетичних рядках, в цитатах і витримках з літературно-мистецьких студій та розвідок, епістолярної спадщини, публіцистики.

    Водночас книга розкриває світосприйняття, духовні та моральні принципи, життєві спостереження видатного гуманітарія та гуманіста, широту інтересів та переконань мислителя Максима Рильського.

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