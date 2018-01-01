У Києві презентують збірку «Мудрості від Максима Рильського»

Участь у презентації візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці

22 лютого у Національному музеї літератури відбудеться презентація збірки «Мудрості від Максима Рильського» (вислови, поради, роздуми, настанови, звернення), яка вийшла у видавництві «Успіх та кар’єра» в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. Зазначається, що книга стала ще одним проектом родинного



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Максим Рильський

Участь у презентації візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці

22 лютого у Національному музеї літератури відбудеться презентація збірки «Мудрості від Максима Рильського» (вислови, поради, роздуми, настанови, звернення), яка вийшла у видавництві «Успіх та кар’єра» в 2018 році. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Зазначається, що книга стала ще одним проектом родинного фонду Максима Рильського «Троянди і виноград».

Участь у заході візьмуть відомі поети, письменники та літературознавці Дмитро Павличко, Микола Жулинський, Павло Мовчан, Віра Агеєва, члени родини Максима Рильського.

Утвердження рідної мови, піклування про слово і духовність людини, звернення до молоді, проблеми виховання й ставлення до природи, вияви добросердя – все, що хвилювало поета-академіка протягом усього життя - знайшло відтворення в книжці, в окремих віршах і поетичних рядках, в цитатах і витримках з літературно-мистецьких студій та розвідок, епістолярної спадщини, публіцистики.

Водночас книга розкриває світосприйняття, духовні та моральні принципи, життєві спостереження видатного гуманітарія та гуманіста, широту інтересів та переконань мислителя Максима Рильського.