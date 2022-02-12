У Києві відбувається фінал нацвідбору на Євробачення-2022

Учасники представлять свої пісні для конкурсу

Сьогодні, 12 лютого стане відомо, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі

Сьогодні, 12 лютого, у Центрі культури та мистецтва НАУ відбувається фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022».

Фінал Національного відбору проходить у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція розпочалась о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Подивитися нацвідбір онлайн можна на YouTube та Facebook.

Ведучими фіналу нацвідбору стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко, а у трійці членів журі – українські співачки Джамала та Тіна Кароль.

У фіналі нацвідбору за право представляти Україну на Євробаченні 2022 боряться вісім артистів. Вони виступлять у такому порядку:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Автор: Суспільне

Раніше повідомлялося, що у суботу, 12 лютого, Україна визначиться зі своїм представником на «Євробачення-2022» країнці. Артиста, який отримає право представити нашу країну на престижному міжнародному пісенному конкурсі, обиратимуть серед 8 виконавців. Це Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra та Our Atlantiс, Barleben, який замінив Laudа, Michael Soul, Roxolana та Wellboy.

Нагадаємо, раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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