Wellboy представив пісню із сільськими мотивами для «Євробачення» (відео)

Wellboy представив кліп, режисером якого став Євген Триплов, який працював над попередніми кліпами артиста Гуси та Вишні

Кліп на композицію, з якою Wellboy бере участь у Нацвідборі, оприлюднено сьогодні

Співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення». Кліп на композицію, з якою Wellboy бере участь у Нацвідборі, оприлюднили сьогодні на ютуб-каналі співака.

«Nozzy Bossy – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть цією планетою. Я вважаю себе босяком. Іду кудись, не знаю куди. Але я йду босоніж і мені це в кайф. І ця пісня – про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, що дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей», – пише співак на своєму ютуб-каналі.

Слід сказати, що співак останнім із конкурсантів Нацвідбору на «Євробачення» представив свою композицію.

Нагадаємо, Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30. У прямому ефірі його можна побачити в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший», на сайті eurovision.ua, а також на ютуб- та фейсбук-сторінках «Суспільного» «Євробачення» і транслюватимуть на хвилях «Радіо Промінь».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.