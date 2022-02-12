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    Нацвідбір на «Євробачення-2022»: де і коли дивитися

    Трансляція Нацвідбору на Євробачення 2022 року розпочнеться на всіх платформах &laquo;Суспільного&raquo; о 18:30 - Нацвідбір на «Євробачення-2022»: де і коли дивитися
    Трансляція Нацвідбору на Євробачення 2022 року розпочнеться на всіх платформах «Суспільного» о 18:30
    фото з відкритих джерел

    Артиста, який отримає право представити Україну, обиратимуть серед 8 виконавців

    У суботу, 12 лютого, Україна визначиться зі своїм представником на «Євробачення-2022»країнці. Артиста, який отримає право представити нашу країну на престижному міжнародному пісенному конкурсі, обиратимуть серед 8 виконавців. Це Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra та Our Atlantiс, Barleben, який замінив Laudа, Michael Soul, Roxolana та Wellboy.

    Уперше за довгий час «Суспільне» відмовилося співпрацювати з каналом СТБ, який раніше постійно транслювали півфінали та фінали Національного відбору. Однак у 2022 році Національний мовник справлятиметься самостійно.

    Трансляція Нацвідбору на Євробачення 2022 року розпочнеться на всіх платформах «Суспільного» о 18:30.

    Телебачення: телеканал UA: Перший.

    Діджитал:

    Слухати: радіо «Промінь».

    Нагадаємо, раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

    Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

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    Теги: Євробачення телебачення радіо Україна співак час Антон Вельбой пісня
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    Нацвідбір на «Євробачення-2022»: де і коли дивитися