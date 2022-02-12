Одіозна Марченко упіймала птаха-передвісника нещасть (відео)

Кума Путіна взялася гладити сову, а потім намагалася погодувати її м’ясом

Телеведуча Оксана Марченко – кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука упіймала сову. Птах залетів до колиби у маєтку Марченко. Вона взялася гладити птаха, а потім намагалася погодувати його м’ясом. Проте тварина ніяк не відреагувала на запропоновану їжу. Відповідне відео з’явилося на YouTube ведучої.

«Дорогі друзі, звичайно, сови вже давно не вважаються провісниками нещастя. Вони – не посланці сил зла. Наша прекрасна гостя не охала і не ахала. Їй було холодно, і вона залетіла до захищеної від вітру колиби. Все погане про сов – від лукавого. Адже сама сова – назавжди символ Мудрості! А про забобони ми поговоримо в одному з моїх нових фільмів «Паломниця» 2 сезон. Амінь!», – написала Марченко.

Як відомо, появу сови біля будинку вважають поганою прикметою. Люди вірять, що це віщує загибель когось із родичів або хороших знайомих.

Раніше Оксана Марченко продовжила інтригувати анонсами другого сезону свого пропагандистського фільму «Паломниця».

Також дружина Медведчука познущалася над котом, який пережив інфаркт.

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