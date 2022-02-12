«Євробачення-2022»: проти однієї з учасниць Нацвідбору протестували активісти (відео)

Аліна Паш відвідувала окупований Крим та співала там на весіллі

Сьогодні, 12 лютого, у Центрі культури та мистецтва НАУ відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022».

Під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі Muzvar.

Близько 30 людей прийшли з плакатами та вимагали, щоб артистка не була представницею України в Італії. Вони скандували «Ганьба Аліні Паш» та «Чесний вибір».

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 12 лютого, Україна визначиться зі своїм представником на «Євробачення-2022» країнці. Артиста, який отримає право представити нашу країну на престижному міжнародному пісенному конкурсі, обиратимуть серед 8 виконавців. Це Alina Pash, гурти Cloudless, Kalush Orchestra та Our Atlantiс, Barleben, який замінив Laudа, Michael Soul, Roxolana та Wellboy.

Нагадаємо, раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.