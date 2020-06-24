Акторка «Кварталу 95» Олена Кравець відповіла, чи планує йти в мери Києва



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Олена Кравець: Я нікуди не збираюсь

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Слуга народу» може виставити Кравець як свою кандидатку на вибори мера Києва

Акторка «Кварталу 95» Олена Кравець відповіла на чутки, що вона може взяти участь у виборах мера Києва.

Про це Кравець написала в Instagram.

«Давайте одразу і по справі. Я нікуди не збираюсь. Ні в які мери, міністри і ось це все. Політика мені не цікава. Крапка», — зазначила Кравець.

Раніше деякі журналісти та Телеграм-канали написали, що «Слуга народу» може виставити Кравець як свою кандидатку на вибори мера Києва.

Також глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія казав, що «жінка рано чи пізно повинна очолити Київ». Також він пообіцяв сюрприз щодо кандидата від партії на виборах мера Києва.

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».