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У Росії шкарпетка рашиста стала музейним експонатом

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Росії шкарпетка рашиста стала музейним експонатом
Напевно, натовп росіян уже біжить в музеї, подивитися на шкарпетки 
фото з відкритих джерел

Росіяни не мають чим похвалитися, то виставляють на огляд речі своїх громадян, які стали гарматним м'ясом

В експозиції краєзнавчого музею у Білгородській області країни-терористки Росії рашисти виставили особисті речі ліквідованих на війні в Україні рашистів. Серед експонатів, зокрема, шкарпетка окупанта. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на сайт державного каталогу музейного фонду Росії.

На огляд росіянам виставили військові черевики, камуфляжні штани, тільник та інші особисті речі окупанта.

Журналісти пишуть, що музей у Білгородській області – не єдиний, де представлені речі ліквідованих рашистів. Схожа експозиція є у музейному й інших музеях країни-терористки.

Напевно, рашисти довго думали, чим же можна похвалися після ганебних поразок на війні в Україні. І вирішили застосувати важку артилерію – шкарпетки. 

Як відомо, за минулу добу українські захисники ліквідували приблизно 500 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів. Тож експонатів росіянам точно не забракне.

Нагадаємо, крім розваг, російська влада вкрай оригінально готує населення до масових обморожень. Відтак Росспоживнагляд рекомендує жителям російських областей, де наразі вже почалися сильні морози, засунути руки під пахви. Такий спосіб в країні-терористці вважають найкращим для того, щоб уникнути обморожень.

Теги: музей рашисти музеї військові

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