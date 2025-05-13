Нардепка звернулася до СБУ через скандальну блогерку Алхім

Алхім перебуває у списку «Миротворця» через звинувачення в антиукраїнській пропаганді

Блогерка Анна Алхім називала Путіна «красунчиком» та насміхалася з україномовних громадян

Народна депутатка Наталія Піпа подала депутатське звернення до правоохоронців з проханням надати правову оцінку висловлюванням блогерки Анни Алхім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі нардепки.

«Подала депутатське звернення до Служби безпеки та Національної поліції через загрозу національної безпеки. Вимагаю розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції», – написала вона.

За словами Піпи, дії блогерки є протизаконними. Зокрема, депутатка пригадала, як Алхім називала російського диктатора Володимира Путіна «красунчиком». Парламентарка наголосила, що блогерка зневажає Україну та все українське, а також поширює наративи російської пропаганди.

Через певний час після допису Піпа повідомила, що їй почали надходити погрози. «Телефон буквально червоний від дзвінків та повідомлень із невідомих номерів», – написала парламентарка.

Що відомо про Анну Алхім

Анна Алхім – це українська блогерка, яка вже не вперше втрапляє у гучні скандали. Її внесено до списку «Миротворця» через звинувачення в антиукраїнській пропаганді та участі в актах гуманітарної агресії проти України.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2020 році, Алхім назвала Путіна «красунчиком» і зазначила, що не знає нікого впливовішого за нього.

Блогерка заявляла, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних, а мешканців західних областей України назвала «заводом д*білів». Алхім також критикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У 2024 році блогерка виклала відео, де весело танцює під російський трек на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому. Після хвилі критики вона запевнила, що «не помітила, де перебуває».

Нещодавно довкола Анни Алхім розгорівся новий скандал. Перебуваючи на святкуванні, вона взяла участь в конкурсі, де її попросили заспівати пісню українською мовою. У відповідь блогерка закотила очі. Відео сколихнуло мережу, зокрема користувачі звинуватили блогерку у зневажливому ставленні до української мови.

До слова, український блогер Мирослав Олешко, який раніше працював на п'ятого президента України Петра Порошенка, заявив, що його рахунок у Monobank було заблоковано.