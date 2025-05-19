У двох містах України скасовано концерти гурту «Курган і Агрегат» через нецензурну лексику

Через лайку скасували концерти «Кургана і Агрегата»

Гурт «Курган і Агрегат» нині проводить благодійний тур, збираючи кошти для ЗСУ. Проте, як повідомив учасник групи Аміль Насіров в Instagram, їм відмовили у виступах у «Палаці Потоцьких» в Івано-Франківську та у вінницькому Pirogov Sky. Причиною стала нецензурна лексика, яку використовують музиканти у своїх виступах. Про це інформує «Главком».

«Все було узгоджено з локаціями. Але потім кажуть нам: «Ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтеся». А у Вінниці взагалі дуже цікава історія. Там хтось сказав, що минулого року на концерті ми за донат на ЗСУ розігрували пісню в якій є матюки», – зауважив співак.

Аміль Насіров наголосив, що його найбільше обурює те, що спочатку організатори погодили проведення виступів, а відмовили лише після того, як люди вже почали купувати квитки. Артист додав, що минулого року на концерті у Вінниці було зібрано більше ніж пів мільйона гривень, а у Франківську 700 тис. грн.

«Палац Потоцьких» в Івано-Франківську пояснив, що виступ гурта на території палацу скасувала концертна компанія. «Зауважимо, що палацова територія є приймаючою стороною, а не організатором концерту. КП ПІК «Палац» не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу. Наголошуємо, що концертний майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи», – йдеться у дописі.

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«Курган & Agregat» – український хіп-хоп гурт із Харківської області. У своїх текстах використовує суржик і слобожанський говір. Колектив заснували на Харківщині троє друзів: Євген Володченко (Курган) та брати-близнюки Аміл і Раміл Насірови.

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