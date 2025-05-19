Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У двох містах України скасовано концерти гурту «Курган і Агрегат» через нецензурну лексику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Аміль Насіров розповів, чому концерти гурту скасовано у двох містах
фото: скриншот з відео

Через лайку скасували концерти «Кургана і Агрегата»

Гурт «Курган і Агрегат» нині проводить благодійний тур, збираючи кошти для ЗСУ. Проте, як повідомив учасник групи Аміль Насіров в Instagram, їм відмовили у виступах у «Палаці Потоцьких» в Івано-Франківську та у вінницькому Pirogov Sky. Причиною стала нецензурна лексика, яку використовують музиканти у своїх виступах. Про це інформує «Главком».

«Все було узгоджено з локаціями. Але потім кажуть нам: «Ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтеся». А у Вінниці взагалі дуже цікава історія. Там хтось сказав, що минулого року на концерті ми за донат на ЗСУ розігрували пісню в якій є матюки», – зауважив співак.

Аміль Насіров наголосив, що його найбільше обурює те, що спочатку організатори погодили проведення виступів, а відмовили лише після того, як люди вже почали купувати квитки. Артист додав, що минулого року на концерті у Вінниці було зібрано більше ніж пів мільйона гривень, а у Франківську 700 тис. грн.

«Палац Потоцьких» в Івано-Франківську пояснив, що виступ гурта на території палацу скасувала концертна компанія. «Зауважимо, що палацова територія є приймаючою стороною, а не організатором концерту. КП ПІК «Палац» не веде жодної комунікації з артистами, тож апріорі ми не могли озвучити їм цю вимогу. Наголошуємо, що концертний майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи», – йдеться у дописі.

У двох містах України скасовано концерти гурту «Курган і Агрегат» через нецензурну лексику фото 1
скриншот
«Курган & Agregat» – український хіп-хоп гурт із Харківської області. У своїх текстах використовує суржик і слобожанський говір. Колектив заснували на Харківщині троє друзів: Євген Володченко (Курган) та брати-близнюки Аміл і Раміл Насірови.

До слова, один із членів українського національного журі Євробачення-2025 Melovin оприлюднив свої оцінки учасникам Гранд-фіналу. Вибір співака викликав хвилю обурення в мережі.

Теги: скандал Вінниця Івано-Франківськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гегсет продовжував користуватися особистим номером, хоча високопосадовцям такого рівня це заборонено
Особистий номер Гегсета був у публічному доступі ще до скандалу з Signal – NYT
25 квiтня, 23:32
Дитяча письменниця Воронина образила хлопчика з особливими потребами
Дитяча письменниця опинилася в центрі скандалу через образу хлопчика з аутизмом
28 квiтня, 09:15
Тетяна Антонова заявила, що тренер Медовиков неодноразово сексуально домагався до її 12-річної доньки
Матір 12-річної російської фігуристки звинуватила тренера у домаганнях до доньки
23 квiтня, 11:08
Позбавити людину звання можуть у разі притягнення її до кримінальної відповідальності
Міносвіти пояснило присвоєння звання звинуваченому у домаганнях режисеру Білоусу
1 травня, 15:15
Конфлікт між двома чоловіками закінчився для одного з них лікарнею
У Вінниці чоловік познайомився з перехожим і вдарив його ножем
17 травня, 20:30
Речника Ієвлєва звільнено з посади
Речника КМВА, який погрожував журналісту, звільнено з посади
12 травня, 22:39
Анна Алхім неодноразово потрапляла в гучні скандали
Поліція відкрила кримінальне провадження проти скандальної блогерки Алхім
16 травня, 18:56
Під час відкриття Євробачення група пропалестинських активістів із палестинськими прапорами та вимогами виключити Ізраїль з участі у Євробаченні
Євробачення-2025. Ізраїльська делегація заявила про погрози: залучено поліцію
12 травня, 13:59
Позиція Меловіна обурила мережу
Євробачення: член українського журі віддав друге місце проросійському учаснику
Вчора, 11:15

Шоу-біз

У двох містах України скасовано концерти гурту «Курган і Агрегат» через нецензурну лексику
У двох містах України скасовано концерти гурту «Курган і Агрегат» через нецензурну лексику
Мадонна змінила імідж (фото)
Мадонна змінила імідж (фото)
Данилко в інтерв’ю росіянину розповів про подробиці особистого життя
Данилко в інтерв’ю росіянину розповів про подробиці особистого життя
Євробачення: іспанський мовник зробив скандальну заяву про результати України й Ізраїлю
Євробачення: іспанський мовник зробив скандальну заяву про результати України й Ізраїлю
Українські артисти заспівали кримськотатарською мовою
Українські артисти заспівали кримськотатарською мовою
Одна з країн удруге поспіль отримала нуль від публіки на «Євробаченні»
Одна з країн удруге поспіль отримала нуль від публіки на «Євробаченні»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
58K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
49K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
34K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
28K
Український солдат випросив зброю у президента Макрона

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua