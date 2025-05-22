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Мінкульт звільнив директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мінкульт звільнив директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка
Остапенко був звільнений через «неналежне виконання пунктів контракту»
фото з відкритих джерел

Остапенко зазначає, що був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи»

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».

За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь – наша принциповість. Але ця новина не стала поразкою. Вона – ще одне підтвердження, що ми рухаємося у правильному напрямку. Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається, – зазначив Остапенко.

Відзначимо, що у преамбулі наказу міністра Точицького від 21 травня сказано: контракт розірвано за «неналежне виконання пунктів контракту».

Мінкульт звільнив директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка фото 1
фото: Максим Остапенко/Facebook

Нагадаємо, 14 квітня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця». Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Хочу привітати нового в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Підписав сьогодні відповідний наказ про його призначення», – написав Ткаченко.

Теги: Мінкульт наказ лавра Міністерство культури

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