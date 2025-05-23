Кавʼярня і ремонти. Мінкульт пояснив, за що звільнив керівника Києво-Печерської лаври

Посадовці відомства стверджують, що попереджали Остапенка про наслідки, однак він нібито їх проігнорував

Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило Максима Остапенка з посади гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» через неналежне використання майна у заповіднику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посадовців відомства, яких цитує «УП.Культура».

Йдеться про кав’ярню, яка працює на території заповідника та проведення різних ремонтних робіт без погодження з Мінкультом. Директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкульту Володимир Шовніков зазначив, що під час перевірки заповідника упродовж березня комісія виявила подібні порушення, що і Рахункова палата під час перевірок у 2021 та 2023 роках, зокрема і кав'ярню.

Комісія перевірила усі приміщення та будівлі у Києво-Печерській Лаврі. «Ми виявили певну кількість порушень з боку керівництва щодо утримання в неналежному стані майна, використання цього майна. Під час цієї перевірки були виявлені порушення. Про них було повідомлено керівництво заповідника. На що нам відповіло керівництво, що ми не правильно розуміємо, або що вони не вважають це порушенням», – додав голова комісії Олексій Жуков.

Серед порушень – кав’ярня, яка функціонує понад 10 років у будинку намісника 19 ст. Щоб кав’ярня працювала, необхідно отримати дозвіл від профільного відділу Мінкульту та погодження від Фонду державного майна, однак документів ніяких не було, а керівництво під час перевірки нібито пояснило це «одноразовим заходом». Максим Остапенко за це отримав догану.

Також порушення повʼязані з опоряджувальними, оздоблювальними й іншими ремонтними роботами, які не були погоджені з управлінням. Посадовці стверджують, що про все попереджали керівника Лаври, однак він нібито їх проігнорував.

«Для того, щоб проводити такі роботи, треба спочатку розробляти наукову проєктну документацію, погоджувати її у встановленому порядку і на підставі дозвольних документів проводити ці роботи. Заповідник аргументував це тим, що їм постійно потрібно було проводити якісь виставки, міняти локації тощо. Але ж вимоги закону ніхто не скасовував і заповідник в першу чергу повинен ці вимоги дотримувати. Ці вимоги не були дотримані», – пояснив Жуков. Він додав, що це стосується і виставки про Гетьмана Мазепу: керівництву не відомо, як відбувалася організація та як під час виставки використовуватиметься майно заповідника.

Володимир Шовніков додав, що виставка «Мазепа. Стратегія європейської України» проводитиметься в келії, у якій стіни перефарбовані у «неприродній червоний колір». «Пофарбування стін в інший колір не можна – це є пошкодженням пам’ятки. Це не просто пофарбування. Кожна пам’ятка має свою автентичність і має бути в такому вигляді в якому передавалася по охоронному договору. Що стосується пошкоджень – ми їх на фото фіксували. На кожній будівлі вони спостерігаються. Заповідник це пояснює тим, що немає грошей на їх усунення», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Згодом стало відомо, що посадовець був звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи». Посадовець почав очолювати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» ще у 2023 році. Раніше він керував заповідником «Хортиця».

До слова, на цей час обов’язки генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» виконує заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська.