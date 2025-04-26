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Генштаб відреагував на заяву Путіна про звільнення Курщини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генштаб відреагував на заяву Путіна про звільнення Курщини
Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції на Курщині
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Від початку доби в операційній зоні угруповання військ «Курськ» відбито п’ять штурмових дій противника

Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності. Про це пише «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Від початку доби в операційній зоні угруповання військ «Курськ» відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває.

За даними Генштабу, загроза оточення українських підрозділів відсутня.

«Заяви ворожого керівництва про «розгром» українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне. Активні дії наших військ у визначених районах Бєлгородської області РФ також тривають», – підсумували у Генштабі.

Раніше начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено.

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Теги: росія путін звільнення Курщина

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