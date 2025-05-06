У Львові жінка принизила ветерана, який скористувався пільгами

Жінка звинувачувала ветерана у брехні та заявляла, що він ніколи не був на фронті

Ветеран: «Найболючіше – це не її крик. Найгірше – ті погляди з боку. Люди дивились, ніби я щось вкрав»

У Львові виник конфлікт між жінкою та ветераном ЗСУ, який використав пільгове право пройти без черги у відділенні банку. Про випадок зневажливого ставлення до себе розповів Роман Яворський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис.

У своєму дописі в соціальних мережах Роман поділився відео інциденту, зазначивши, що до цього намагався самостійно справлятися з наслідками війни, але подібне хамство та злоба стали для нього нестерпними.

«Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас моск*лі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись», – написав ветеран.

За словами Романа, у відділенні банку була черга, і він звернувся до працівниці з проханням обслужити його поза чергою, як це передбачено законом для учасників бойових дій. Працівниця пішла назустріч та провела його до вільного менеджера. Проте це викликало обурення однієї з жінок у черзі, яка почала голосно висловлювати своє невдоволення.

На пояснення Романа, що він є учасником бойових дій та оформлює інвалідність, жінка відреагувала зухвало: «Ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран». Подальші словесні образи були ще більш жорстокими – жінка згадала матір Романа та заявила, що його місце «на Кульпарківській» (натякаючи на психіатричну лікарню у Львові), а також цинічно додала: «мало вас там моск*лі били».

«Найболючіше – це не її крик. Найгірше – ті погляди з боку. Люди дивились, ніби я щось вкрав», – поділився Роман.

Конфлікт на цьому не завершився. За деякий час жінка повернулася з чоловіком, і вони разом почали кричати на ветерана, звинувачуючи його у брехні та заявляючи, що він ніколи не був на фронті. У цей момент Роман увімкнув камеру на телефоні, щоб зафіксувати інцидент.

«Нехай люди побачать, як «дякують» тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах?» – написав Роман.

Ветеран також розповів про свій тяжкий діагноз – оклюзію правої внутрішньої сонної артерії, яку йому не змогли діагностувати вчасно під час служби, що тепер унеможливлює операцію. До війни Роман був успішним підприємцем, але пішов на фронт за покликом серця, втратив здоров'я, а тепер змушений проходити через приниження заради оформлення інвалідності.

Роман Яворський розповів, що до війни займався бізнесом, на фронт пішов добровольцем. Як зазначає «Громадське», чоловік воював три роки у складі 103-ї бригади територіальної оборони, після чого демобілізувався.

Нагадаємо, львів’янку, яка у жовтні сплюндрувала десятки могил військових на Личаківському цвинтарі, примусово госпіталізували до психлікарні. Жінці констатували хронічне психічне захворювання.